大陸軍機頻頻以演練為由，飛越台海中線，讓台灣空軍疲於奔命，台海情勢隨之緊張。華亞經濟管理教育基金會董事長王鳳生認為，2021年比較可能發生「擦邊球」的飛機擦撞事件，大家要擔心會不會有這一觸。

曾擔任馬英九時期行政院政務顧問的王鳳生，接受香港媒體《中評社）專訪時表示，大陸軍機頻繁飛越台海中線繞台，是嚴重訊號，代表又回復戰爭時期。但不會在美國大選11月3日前發生，也不會挑今年，中國大陸絕對不會配合美大選演戲。由於2021年中共建黨一百年，因此他認為，2021年比較可能發生「擦邊球」飛機擦撞事件，大家要擔心會不會有這一觸。

王鳳生認為，共機一直在台海附近飛，就是看台灣敢不敢打，結果台灣飛機只有升空「警告驅離」，等於台灣只敢打一半，難道飛機掛導彈是掛好看的？台海會不斷出現挑釁，戰爭狀態最怕什麼，就是擔心一觸即發，飛機擦撞意外很可能發生，相信人民都不樂見任何戰爭與衝突，只能盼這一觸不要發生。

根據國防部統計，今年初到10月7日止，有1710架次共機、1029艘次共艦，侵擾台灣防空識別區，台灣空軍為此已出動2,197架次戰機，所耗費成本約255億元。

(中時新聞網)