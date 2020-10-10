新加坡學者為大陸從事間諜工作 遭美判刑14個月 03:322020/10/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名新加坡學者招攬美國官員以提供政治和國防機密資訊給大陸，今天遭美國法院判入監服刑14個月。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名新加坡學者招攬美國官員以提供政治和國防機密資訊給中國，今天遭美國法院判入監服刑14個月。 法新社報導，華盛頓聯邦法官庫特莰（Tanya Chutkan）表示，楊忠偉（Jun Wei Yeo，音譯，又名狄克森．楊）因與美國當局配合，加上監獄感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）威脅等因素，對他處以較輕判刑，且楊忠偉已羈押獄內11個月，得折抵刑期。（譯者：徐睿承）1091010 (中央社) #判刑 #美國 #學者 #新加坡 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開放萊豬民眾反應冷淡 學者批：這世界沒是非、沒道理 10:502020/10/10 生活 季辛吉警告 陸美應設交戰規則 04:102020/10/10 國際大事 繼父狠虐打4歲女童 逼站熱水雙腳嚴重燙傷 遭判刑2年 08:392020/10/10 社會 霸凌公司「吹哨者」 許常德怒：讓康軒下架 09:302020/10/10 生活 不能只有調漲保費 健保台灣之光背後3大危機 00:022020/10/10 財經 在岸人民幣連過13關 升破6.70 收盤升幅15年最狂 04:102020/10/10 財經要聞 日本露天萬聖節E起來搗蛋 滿額免運費直送13國 04:102020/10/10 企業經營 居檢期滿前夕買便當 罰10萬 04:102020/10/10 地方新聞 在歐再受挫 華為痛失比利時、盧森堡市場 04:102020/10/10 全球財經 共享無效 私人運具仍暴增 04:102020/10/10 地方新聞 國際熱門新聞 空姐私處塞滿毒品 走私高達千萬 曝原因法官竟落淚 - 國際 撿屍有多容易？男下藥迷姦網路正妹 大玩換妻性愛 - 國際 2020美大選》美第2場總統辯論正式告吹 CNN：川普糟了 - 國際 賀錦麗搬出林肯 彭斯尷尬無言 - 國際大事 - 中國時報 全球單日確診35萬再破紀錄 這區增最多 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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