一名新加坡學者招攬美國官員以提供政治和國防機密資訊給中國，今天遭美國法院判入監服刑14個月。

法新社報導，華盛頓聯邦法官庫特莰（Tanya Chutkan）表示，楊忠偉（Jun Wei Yeo，音譯，又名狄克森．楊）因與美國當局配合，加上監獄感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）威脅等因素，對他處以較輕判刑，且楊忠偉已羈押獄內11個月，得折抵刑期。（譯者：徐睿承）1091010

(中央社)