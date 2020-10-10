根據媒體今天報導，隨著美國總統大選腳步快速接近，白宮正準備提出規模1.8兆美元（約新台幣52兆元）經濟紓困計畫，嘗試與民主黨國會議員達成協議。

法新社報導，美國總統川普本週明顯轉變對經濟自疫情重創復甦的立場，但目前似乎有意在11月3日大選前努力推動資金紓困。

這項新提案較川普政府之前提議有所改善，更接近民主黨最新紓困案的2.2兆美元規模。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示：「總統已批准一項修正方案。」「我認為我們正朝向對的方向前進。差距正在縮減。」

柯德洛並未提供細節，不過媒體引述消息來源報導，紓困建議額度增加了2000億美元。

川普日前突然終止協商並迅速轉變心意後，雖然持續表達樂觀看法，但聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表明，由於兩黨就方案規模存在「巨大」差異，國會不太可能在選前同意新的刺激方案。（譯者：徐睿承）1091010

(中央社)