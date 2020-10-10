美國有線電視新聞網（CNN）今天引述未具名白宮官員報導，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的總統川普明天將親自參與一項活動並發表談話。

不過CNN未詳述有關這項活動的內容。（譯者：徐睿承）1091010

(中央社)