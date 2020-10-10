CNN：川普10日將親自參與白宮活動發表談話 05:292020/10/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國有線電視新聞網（CNN）今天引述未具名白宮官員報導，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的總統川普明天將親自參與一項活動並發表談話。 不過CNN未詳述有關這項活動的內容。（譯者：徐睿承）1091010 (中央社) #活動 #川普 #白宮 #參與 #病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡政府無預警開放萊豬 楊志良批：票多不代表真理 11:102020/10/10 生活 台灣權王－永豐金證券 蘋概股利多 用權證推升獲利 04:102020/10/10 產業特刊 投資新趨勢講座 10月17日台中登場 04:102020/10/10 企業經營 傳白宮擬提1.8兆美元紓困案 惟選前通過機率低 04:322020/10/10 國際 川普政府組四國聯盟抗陸 美國務卿：台灣是陸美關係的衝突點 10:212020/10/10 兩岸 美大選牽動房巿神經 靜觀其變 04:102020/10/10 財經焦點 陳昊森靠極簡凸顯氣質 Dleet春夏新裝人格分裂 04:102020/10/10 時尚消費 川普、拜登原定10月15日第二次總統辯論 確定取消 07:272020/10/10 國際 美軍南海活動範圍 最易擦槍走火 04:102020/10/10 國際大事 2020美大選》美第2場總統辯論正式告吹 CNN：川普糟了 09:252020/10/10 國際 國際熱門新聞 空姐私處塞滿毒品 走私高達千萬 曝原因法官竟落淚 - 國際 撿屍有多容易？男下藥迷姦網路正妹 大玩換妻性愛 - 國際 2020美大選》美第2場總統辯論正式告吹 CNN：川普糟了 - 國際 賀錦麗搬出林肯 彭斯尷尬無言 - 國際大事 - 中國時報 川普會敗選嗎？「諾貝爾獎得主」驚：一舉動定結局 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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