小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（10日）新聞重點。

【1】總統今發表國慶文告 強化與周邊國家 安全夥伴角色 穩定兩岸 彼此共同責任

今天是中華民國109年國慶，總統今年國慶文告主題為「團結台灣，自信前行」，主要聚焦在防疫成果、新經濟戰略、國家安全及區域合作等4大重點；總統強調，要將變局的試煉，轉化為歷史的機遇；「我們堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任」。

【2】直升機亂飛 駕駛認了想去放風

55歲陳姓汽車貨運行老闆，上月在淡水非法駕駛直升機，8日遭檢警拘提到案，陳起初否認涉案，直到警方在龜山鐵皮屋內發現R22直升機，才坦承偷開，案經移送士林地檢署複訊，檢察官諭令陳50萬元交保，涉嫌替他製造不在場證明的孫姓男子，被依偽證罪嫌法辦。

【3】禁了一年 央視今復播NBA

大陸央視因NBA領導階層支持香港「反送中」運動，於去年10月8日停播相關賽事，在禁播剛滿周年之際，央視9日宣布，「注意到NBA一段時間以來持續表達的善意」，以及在支持抗擊疫情做出了積極努力，央視體育頻道將於10月10日上午恢復播出NBA比賽，並稱這是正常的轉播安排。

【4】疫情又添軍購 舉債額度恐大增

根據財政部報告，110年度總預算案舉債總額共計4596億元，為10年新高，中央政府1年以上公共債務未償餘額則達6兆1337億元。國民黨立委曾銘宗昨日質疑政府低估舉債額度，由於疫情關係，明年稅收可能短少1100億，因此舉債額度恐高達5700億，加上兩岸關係緊張，美方向我大力推銷軍火，勢必以特別預算方式編列，未來幾年舉債將只會多不會少。

【5】共享車搶卡位 汽機車族氣炸

共享運具夯，隨處可停更是大幅增添方便性，但在路邊停車格「一位難求」之下，卻也造成大麻煩，「車位搶奪戰」不時上演，汽機車族氣炸，認為平時車位已很難找，共享車又讓車格數量更限縮，要求應多設共享車專屬停車場或駐點，別跟自用車族爭搶。

(中時新聞網)