美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）今天發表聲明說，美國總統川普與民主黨候選人拜登原定10月15日登場的第2場總統辯論不會舉行。

路透社報導，主辦總統大選辯論的總統辯論委員會又說，川普與拜登陣營都已宣布那場辯論的替代方案。

美國總統辯論委員會透過電子郵件發表聲明說：「目前看來10月15日那天不會舉行辯論，總統辯論委員會將把重心放在籌備預定10月22日登場的最後一場辯論。」（譯者：張曉雯）1091010

(中央社)