國慶日，運輸直升機吊掛巨幅國旗進場。(圖/中時新聞網)

國慶大會今登場 巨幅國旗將通過總統府上空。圖為日前預演畫面(本報資料照)

直播》109年中華民國國慶大會。(中時新聞網)

109年國慶大會10日舉行，由空軍F-16V , AT -3雷虎小組編隊壓軸衝場。（張鎧乙攝）

109年國慶大會上午8時50分在總統府前登場，為表彰防疫人員的辛苦，今年特別邀請包括醫界代表、口罩廠商以及區公所、郵局人員代表共21位防疫英雄獻唱國歌。最後在11:30左右，由 F-16V戰鬥機壓軸 雷虎小組通過觀禮台上空，結束大會活動。

今年大會以「民主台灣 自信前行」為主軸。國軍於總統府前廣場計有「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等3項階段表演，內容如下：

序幕暖場由民俗技藝團體「苗栗陳家班北管八音團」擔任開場，接續是每年國慶表演的重頭戲，由國防部示範樂隊暨三軍樂儀隊共365員接續登場，進行組曲演奏及花式操槍。上半場，由樂隊演奏「海風進行曲」及「見疫勇為【自創曲】」等2首曲目，並由儀隊操演「民主先鋒隊形」、「永恆守護隊形」、「萬眾一心隊形」及「勇敢前進隊形」。中場，則由儀隊在沒有音樂伴奏下，呈現原地間槍法(俗稱靜默槍法)。下半場，則以經典民歌「小草」、流行歌曲「稻香」以及「勢在必行」等3首歌曲，由儀隊進行「榮耀雙十」、「一字波浪」及「攜手同心」等隊形變換。

緊接著由素有忠貞鐵騎之稱的國防部憲兵指揮部快速反應連重型機車36輛、輕型戰術輪車3輛及前導車1輛實施戰技編隊操演，計有「分列式」、「勇往直前」、「雙十交錯」、「順逆定圓」、「大雁隊形」等5項科目，展現憲兵快反連平日精實訓練的成效。

109年國慶大會10日登場，空勤總隊的UH-60M載運警政署特情隊員進行垂降，展現平時訓練成果。（張鎧乙攝）

本次國慶籌會邀請20位各界防疫有功人員代表，偕同臺北醫學大學合唱團30位同學一同齊唱國歌，在國歌演唱同時，由陸軍2架CH-47SD運輸直升機，吊掛巨幅國旗2面進場，並搭配7架陸、空軍所屬UH-60M黑鷹直升機，自主席臺方向由左向右通過，象徵軍民同心讓臺灣更好，並飛躍國際。

國慶典禮結束後，由陸軍司令部派遣的悍馬車5輛、中型戰術輪車6輛組成的防疫英雄車隊，搭載社會各界防疫英雄接受國人喝采。接續並由大會安排的演出單位帶來歌仔戲、銅鑼、武術、街舞等系列表演，象徵兼容並蓄、豐富多元文化特色與風貌。

準備入場正在接受消毒的國慶貴賓。（季志翔攝）

憲兵快速反應連。(圖/中時新聞網 直播)

最後，由空軍最新型的F-16V戰鬥機與AT-3雷虎特技小組教練機，採5機大雁隊形編隊，由總統府後方向前通過觀禮臺上空，藉由整齊的隊形、震懾全場的引擎聲以及藍白紅三色彩煙，為中華民國109年國慶慶祝大會畫下圓滿的句點，並祝賀中華民國國運昌隆，全體國人安居樂業。

(中時新聞網)