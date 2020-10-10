After wobbling while serving for the match, Djokovic is turning it up a notch.#RolandGarros pic.twitter.com/Kv6y8KpJQc — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020

法網決賽戲碼10日出爐，今年沒有懸念，仍是頭號種子喬柯維奇(Novak Djokovic)對決第2種子「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)。納達爾直落三輕鬆晉級，喬柯維奇則是有驚無險，打滿5盤以6-3、6-2、5-7、4-6、6-1擊退希臘好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。

喬柯維奇前兩盤不動如山，保下全部發球局，第3盤又率先破發，大吼慶祝自認勝券在握。這盤喬帥打到5比4領先，只要保發就可結束比賽，西西帕斯偏偏在此時怎麼都殺不死，喬帥打到DEUCE，但兩次賽末點都被西西帕斯救回，最終西西帕斯成功扭轉第3盤。接著第4盤又是西西帕斯拿下，喬帥顯得焦躁不安，場邊稀稀落落的觀眾動來動去讓他很不爽。

決勝盤西西帕斯先拿1分，喬柯維奇陷入全場最不利的時刻，這時他拿出看家本領，加上放小球的神技，西西帕斯被打得毫無招架之力。喬帥5比1時打出賽末點，西西帕斯掙扎到DEUCE，但這次奇蹟沒出現。法網官推指出，喬帥過去在大滿貫先勝兩盤的情況下贏了215次，只有1次沒能解決對手。

今年美網出現的「機會之土」一去不返，決賽又回歸天王對決。納達爾跳過美網換取休養時間，整個法網打到決賽前一盤未失，喬柯維奇則失了3盤。納達爾將要爭奪個人第20座大滿貫單打金盃，喬帥要挑戰第18座。

(中時新聞網)