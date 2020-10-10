有網友爆料朱一龍隱婚生子，還有小孩出生證明。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

32歲大陸小生朱一龍在古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》飾演苦戀趙麗穎的「齊衡」一角，昨(9日)網上傳出有粉絲發現他早隱婚生子，和大學同學郭嘯育有一子，還有小孩的出生證明，但因早年爺爺入贅，因此小孩「三代還宗」改回姓皮，對此，朱一龍方面已經否認，但網友揪出其他疑點。

昨有網友爆料自己是朱一龍多年私生飯，某次欲用朱一龍的身分證和手機登入ETC失敗，密碼改用朱一龍大學同學郭嘯的手機，竟意外登入成功，另有粉絲曬出朱一龍兒子的出生證明，並爆出朱一龍的家族史，稱朱一龍的爺爺是入贅的女婿，因此朱一龍的父親和他自己都跟奶奶姓朱，而朱一龍所生小孩則「三代還宗」跟隨爺爺改姓皮。

朱一龍發聲明否認。（圖／翻攝自朱一龍工作室微博）

有網友認為朱一龍聲明並未明確強調未婚。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

這位粉絲更指出，郭嘯在某購物平台的名稱是皮諾草，收件地址和朱一龍母親一模一樣，推測一家人住在一起。對此，朱一龍工作室昨發聲明回應，嚴厲譴責私生飯抹黑並散布不實言論的行為，「不信謠、不傳謠，將目光更多的投注於朱一龍先生的作品本身，理智追星，拒絕追私，共同抵製網絡不法行為，維護和諧健康的網絡環境」。

網友發現朱一龍曬照出現嬰兒濕紙巾和爬行墊。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

而朱一龍發出聲明後，有網友發現相較於先前林更新被傳隱婚的聲明，朱一龍聲明中並未明確提出自己未婚，也有人發現過去朱一龍發畫畫的照片，身邊出現嬰兒濕紙巾和寶寶爬行墊，網友回應：「其實他前兩年火的時候，我就覺得他身上已婚氣息特別濃」、「嬰兒用品上面標註了成年人不能用還是怎麼？」、「我家一直都用寶寶濕巾和紙巾，這都是你們自己的猜想」、「大方承認走超級奶爸路線上親子節目不好嗎」。

(中時新聞網)