在 Instagram 查看這則貼文 闕壯理｜醫師（@drjohnchueh）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 8 日 上午 1:34 張貼

抽血驚見乳白豬油！家醫科醫師闕壯理分享，德國一名男子因頭痛噁心等症狀，前往急診室就醫，替其抽血檢驗時，卻發現血管的血是「白色的」，乍看像是豬油，其三酸甘油脂飆高，醫師想用血漿置換術治療，竟因血液油脂太多而使機氣卡住，讓全場超震驚。

家醫科醫師闕壯理在Dcard上分享一則有趣的案例，2019年德國一名39歲的男性，患有糖尿病須服用多種藥物控制，他因出現噁心、嘔吐、無力與頭痛症狀前往急診室就醫，接著意識也越來越模糊，便進行一系列的檢查。

闕壯理表示，結果護理師抽血的時候發現，男子血管抽出來的血竞是「白色的」，且抽幾管都是這樣的狀況，看上去和阿嬤家桌上冷掉的豬油有幾分相似。

闕壯理指出，一般正常人的三酸甘油脂(TG)在150 mg/dL以下，大於500 mg/dL算超高。而男子的檢驗報告出來，其三酸甘油脂的數值竟高達14,000 mg/dL，讓全場震驚。而醫師想運用血漿置換術治療，結果因為血液油脂太多，導致機器卡住了；再試一次，還是卡住！

闕壯理解釋，血漿置換術，簡單來說就是，把體內的血漿抽出來過濾，再輸回去的技術。最後他們只好使出「放血」的絕招，雖然不是醫療常見的作法，卻發揮了奇效。

闕壯理也說，經過兩天後，男子血中的三酸甘油脂降到夠低，得以用血漿置換術，治療一段時間後也順利出院。不過世界各地的醫師都在推測此現象發生的原因，包括男子的糖尿病控制不佳、亂吃東西、又有家族性膽固醇問題，但血脂多到讓機器卡住，還是史上第一例。

(中時新聞網)