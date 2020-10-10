前總統馬英九與自己19年前舊照合影。（圖／取自東吳大學官方網站）

前總統馬英九等貴賓出席「東吳人與『遠東國際軍事審判』」圖片展暨法學研討會開幕式。（圖／取自東吳大學官方網站）

擔任「東吳大學嚴家淦法學講座教授」的前總統馬英九，出席東吳大學建校120年校慶系列活動之「東吳人與『遠東國際軍事審判』」圖片展暨法學研討會，看著自己2001年，時任台北市長的自己與時任總統的陳水扁和恩師桂裕的合照，馬直呼：「人不能跟自己比帥！」

馬英九出席「東吳人與『遠東國際軍事審判』」圖片展暨法學研討會開幕式，現場貴賓雲集，包括法務部政務次長陳明堂等重量級人士。看到現場展出自己19年前的照片，馬相當開心，不僅與舊照「同框」合影，更不禁直呼：「人不能跟自己比帥！」

根據東吳大學7日新聞稿表示：「『遠東國際軍事審判』是指第二次世界大戰結束後，以包括侵略中華民國在內的日本戰犯為被告，所進行的軍法審判。在西元1946年1月19日於日本東京成立遠東國際軍事法庭，由受戰火波及的11國派出法官與檢察官團隊聯合組成，至1948年11月12日結束，共歷時兩年半。由於國際軍事法庭採取英美法的審判程序，而本校法律系向以英美法見長，因此，責無旁貸扛起參與『遠東國際軍事審判』的關鍵角色。在中華民國代表團中就有10位東吳法學校友，如檢察官向哲濬，助理檢察官裘紹恆，檢察官顧問鄂森、桂裕，法官秘書方福樞、楊壽林，檢察官翻譯高文彬、劉繼盛、鄭魯達等。他們在國家社會需要下，殫精竭慮，義無反顧、勇往直前，承擔重任。」

此外，新聞稿中也指出：「本展覽自109年10月7日起至10月20日止，為期14天，於本校城中校區游藝廣場舉辦。展出內容，除上海交通大學贈送展版之部分內容重製與木框原件展出外，另以臺灣觀點與東吳法律人在審判中所扮演的關鍵角色為重點，重新撰稿製作。此外，為豐富展覽內容，特邀請國史館提供原始檔案精華圖文共同合作舉辦展覽。」

(中時新聞網)