The Larry O is in the building 🤩 🏆 pic.twitter.com/1C9HSxSFtX — ESPN (@espn) October 9, 2020

隨著湖人取得3勝1敗聽牌優勢，10日登場的NBA總冠軍賽G5將有可能產生本季總冠軍，聯盟也把總冠軍獎盃送來比賽現場備用，目前雙方先發陣容延續前役，自從G1左腳足底筋膜撕裂的熱火主控卓拉吉奇，仍然宣告無法上場比賽。

儘管前役下半場，湖人總教練佛格改讓馬基夫莫里斯先發，「魔獸」霍華並未上場，可是來到攸關能否提前封王的G5，湖人重新穿上紀念布萊恩的黑曼巴球衣，仍然排出詹姆斯、丹尼格林、波普、安東尼戴維斯與霍華的先發陣容應戰。

反觀熱火先發陣容也跟前役一樣，阿德巴約繼續帶著頸部扭傷上陣，跟赫羅、鄧肯羅賓生、吉米巴特勒、克勞德等人一起先發，期望仍用嚴密的盯人防守戰術對付湖人，可惜卓拉吉奇的腳傷太過嚴重，熱火只是不肯宣告他早已提前報銷。

不過根據《ESPN》報導，NBA的拉瑞歐布萊恩總冠軍獎盃已經送抵奧蘭多隔離賽區比賽現場，隨時準備要頒發總冠軍獎盃給本季總冠軍隊伍，畢竟今年遭逢新冠疫情影響，這也將是史上首次來到10月份，NBA總冠軍球隊才可宣告出爐。

(中時 )