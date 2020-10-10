20歲邱姓女子日前在信義區夜店外，遭人當街潑糞，「看了就有味道」的照片，讓她瞬間爆紅，她事後藉此風波轉戰直播網紅圈，開了YouTube頻道「Chiu信義Amy屎幫幫主」，直播主「吃屎哥」也替她成立臉書粉絲頁「信義潑屎妹」，還炫PO手拿大把鈔票照片，歡迎大家加入她的團隊賺大錢。

邱女一直以來透過個人臉書打廣告，賣瘦身產品、保養品賺錢，發生「潑屎風波」後，趁著知名度提高熱度，開始當起直播主，自稱「不專業的YouTuber」，分享日常生活，頻頻在個人臉書發布7000、1萬元不等的存款入帳通知，或是拿厚厚一疊的千元鈔票拍照，邀請別人加入她的事業團隊，金錢來源也讓外界相當好奇。

邱女透露有人出高價包養，但她認為應憑實力賺錢拒絕。另炫PO手拿大把千鈔照：「拿到手軟」，歡迎大家加入她的團隊賺大錢。（圖／翻攝自潑屎妹臉書）

邱女PO出厚厚一疊千元鈔照，歡迎大家與她一起打拚賺錢。（圖／翻攝自潑屎妹臉書）

她坦言，家裡需要用錢，很多人說要包養她，光是一天的價碼就超過媽媽在外面欠的錢，可是她認為賺錢要靠自己本事，沒有接受包養。她母親在潑糞事件發生之前，曾因欠債60萬元遭債主唆使人毆打成傷。

潑屎妹表示，爆紅之後，很多人拿她蹭熱度，讓她感到相當氣憤「連我被潑（糞）都不知道真正的原因是什麼」，「你想要蹭我熱度，麻煩拿錢潑我」，並要求蹭她熱度的人向她道歉，不然法院見。

(中時新聞網)