台南市永康區今年6月傳虐童案，1名4歲女童雙腳遭葉姓繼父用熱水嚴重燙傷，葉男起初甚至佯稱是女童玩熱水受傷，社工追問下才改口是管教問題。台南地院經審理後認為其犯行明顯不當，依成年人故意對兒童犯傷害罪等2項罪名，分處1年6月、6月有期徒刑。全案可上訴。

據檢警調查，葉男與女童母親於2019年結婚，女童原與高雄的祖母同住，2020年1月時才搬到台南與母親和葉男同住。而今年3月時，女童在台南永康的住處，疑似因為把食物當玩具撒在地上玩耍，此舉引起葉男不滿，為了管教便拿起愛心小手懲罰，導致女童的雙手手肘內側、右上臂上方、雙腿外側、右腳踝皆有明顯瘀傷。同時期女童母親前往醫院生產，護理師發現女童身上充滿新舊瘀青傷痕，主動通報主管機關處理。

6月13日女童又在家中將食物灑在地板上，葉男情緒失控，便命令女童站在放滿熱水的浴缸中，年幼的女童難忍高溫折磨，不慎跌坐在浴缸中，導致臀部、下之二度燒燙傷，受傷面積占總表面積7%。

女童的祖母在6月27日欲將女童帶離台南，雙方爆出口角後警方到場處理，卻意外發現女童下肢有明顯傷口，此事件才曝光。

台南地院經審理後認定，女童並非葉男親生，不期待其親切對待，但考量到女童案發當時未滿4歲，即便行為脫序，成年人也不得使以誇張手段侵害，葉男甚至2次施暴，還延誤送醫，可見葉男行為明顯不當，判定其犯成年人故意對兒童犯傷害罪等2罪，分別處以1年6個月、6月有期徒刑，全案可上訴。

(中時新聞網)