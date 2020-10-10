「旗津黑沙玩藝節」9月27日至10月11日登場，臉書粉專「比特王」則貼出國慶連假第一天旗津的人潮。(擷取自比特王粉專)

「旗津黑沙玩藝節」9月27日至10月11日登場，這次活動主題為「黑潮」，共祭出4大亮點，首辦潮水席、潮飲趴及多項水上活動，更邀請多組歌手輪番開唱。然而，臉書粉專「比特王」貼出國慶連假第一天旗津的人潮，並表示人潮是正常發揮還是爆人潮，大家心裡都有數！該粉專更表示，當某些人極度排擠另一群人的時候，「最後吃虧的就是高雄的商家」。不過也有網友反駁，並貼出照片證明旗津人很多。

「旗津黑沙玩藝節」今年因疫情延後，搭上中秋、國慶連假！觀光局長周玲妏形容是「美麗的錯誤」，並表示原定期程是暑假前完成活動，但因故延後，剛好碰上兩個連假，又沒有颱風，現在玩水，溫度剛剛好。

然而，「比特王」昨在臉書貼出國慶連假第一天旗津的人潮，並表示，人潮是正常發揮還是爆人潮，其實大家心裡都有數。該粉專也認為，某些年輕人嘴巴不用太臭，「當你們極度排擠另一群人的時候，最後吃虧的就是高雄的商家」。該粉專說，尤其是你們偏好羞辱這一群人，藉以提告用來當作賺零用錢的把戲，很多人對其惡毒缺德的行為感到極度厭煩，所以以後這些人都不會來高雄，這樣不是更好？該粉專也認為，今年只有四座沙雕，也太敷衍了吧！最後更諷刺表示「光復高雄啦！」

對此，網友紛紛表示「人在船上還沒到啦」、「捷運站也好空」、「去年特別到旗津遊玩，人多到不行，今年卻是如此！人要知足感恩惜福才是」、「旗津投罷韓店家，得到清閒不怕人潮擁擠？」。但也有網友認為「其實這樣的遊客算多的了」、「沙雕這個黑潮都可以被你說敷衍？」更有網友貼出照片反駁，並表示「看比特王說旗津沒人才跑去，結果吃個飯等超久的」。

(中時新聞網)