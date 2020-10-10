朱立倫未出席八里升旗 侯：歡迎任何人參加 09:002020/10/10 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於朱立倫未出席未出席八里升旗，侯友宜說，歡迎任何人參加，只要能展現對國家的熱忱的都很好，所以前市長朱立倫能到林口參加升旗也行好。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市府今（10）天上午7時許，在十三行博物館前廣場興辨升旗典禮，新北市長侯友在典禮結束後接受訪問，針對前市長朱立倫參加林口升旗典禮而未來此地的看法，新北市長侯友宜說，歡迎任何人參加，只要能展現對國家的熱忱，我覺得都非常的好 候友宜說，今天在十三行博物館舉行升旗典禮，我都歡迎任何人來參加，今天在新北市的升旗典禮不只在八里，另外林口或其他社團也都有舉辨。不管用什麼形式，只要能夠展現對國家的一番熱忱，都是一種守護國家的表現，所以前市長朱立倫能到林口參加升旗典禮，我覺得非常的好。 (中時 ) #朱立倫 #升旗 #八里 #升旗典禮 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 用健身帶動市民 侯：用好身體守護中華民國 13:132020/10/09 生活 赴桃園復興做公益被問選總統 朱立倫：離2024還很遠 12:212020/10/08 政治 「109年度創櫃公司投資媒合會」網路報名開跑 11:082020/10/08 財經 遭陸更名 我首度退出亞太旅展 04:102020/10/09 政治要聞 林口再現國旗海 國慶千人親子健行 20:322020/10/08 生活 辯論改視訊 川普拒參加 04:102020/10/09 國際大事 新北環狀線經營權問題 侯友宜：盼能快速接回 12:002020/10/09 生活 被看好下任黨魁 朱立倫盼擴大藍營社會認同 11:422020/10/09 政治 美國總統大選辯論若延期 川普願意參加 03:592020/10/09 國際 共機頻擾台引反感 朱立倫籲兩岸共同維護和平 11:282020/10/09 政治 政治熱門新聞 美軍台海活動有玄機？港媒示警：美對台政策恐轉向 - 政治 戰神倒下了？羅智強宣布「壞消息」 2.8萬網友不捨 - 政治 他預言川普最後結局 劉寶傑笑翻 - 政治 拜登若當選 台灣「押錯寶」多尷尬？網神回：馬上就好棒棒了 - 政治 共機頻擾台 張誠預言大陸在美大選後將做「這件事」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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