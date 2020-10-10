新北市府今（10）天上午7時許，在十三行博物館前廣場興辨升旗典禮，新北市長侯友在典禮結束後接受訪問，針對前市長朱立倫參加林口升旗典禮而未來此地的看法，新北市長侯友宜說，歡迎任何人參加，只要能展現對國家的熱忱，我覺得都非常的好

候友宜說，今天在十三行博物館舉行升旗典禮，我都歡迎任何人來參加，今天在新北市的升旗典禮不只在八里，另外林口或其他社團也都有舉辨。不管用什麼形式，只要能夠展現對國家的一番熱忱，都是一種守護國家的表現，所以前市長朱立倫能到林口參加升旗典禮，我覺得非常的好。

(中時 )