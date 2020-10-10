瑋哥自曝有和公司簽全約。（圖／翻攝自wego666 IG）

「瑋哥」最近證實和網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」解約，一軍成員「琳妲」昨(9日)曬出給瑋哥的千字文，希望瑋哥好聚好散，別再繼續鬧下去，並表示因為琳妲、瑋哥、焦凡凡沒有簽約，酷炫才要簽二軍，對此，偉哥稍後回應自己其實有簽全約，事實和她理解差很多。

瑋哥近日接受YouTuber「勾起你心中的惡」訪問，鬆口離開反骨男孩，並指離開主因是「領頭羊為慾望變了」，琳妲隨後回應看了影片後明白瑋哥心中委屈，她起初也因為所拍的片子風氣不喜歡，一度不敢承認是反骨的一員，也對酷炫有過怨言。

琳妲文中解釋，因為反骨中只有她、瑋哥、焦凡凡沒簽約，「所以酷炫簽二軍是合情合理，因為他必須要讓自己更強大，才能讓公司營運。」希望瑋哥見好就收，「我今天跟你說這些，是希望不要再鬧下去，因為你拍影片，大家都是在等著看戲而已」。

對此，瑋哥在IG限時動態分享了和公司所簽合約，寫下：「可是琳蛋（妲），我有簽全約……很多事實跟妳理解的真的差很多。」又說：「真的謝謝妳願意跟我說這麼多～我對你們的愛從頭至今都是真愛」，「感恩0蛋（琳妲）偶素真愛你的呦」，其他沒再多說。

(中時新聞網)