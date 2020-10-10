國慶日登場，蔡英文總統將在國慶大會上強調「有決心維持兩岸關係的穩定」，台北市長柯文哲評論，當然是這樣，維持兩岸和平是雙方的責任，絕對不會是單方面責任，講得也四平八穩。

柯文哲10日在北市府前市民廣場，出席北市國慶升旗暨慶祝活動，柯戴上印有台灣及中華民國國旗圖案的口罩，在唱國歌與國旗歌時也戴著唱，而站在一旁的副市長黃珊珊雖也戴上口罩，卻唱得比柯賣力，柯直到上台致詞才將口罩脫下。

媒體詢問口罩的來源與意義，柯說，人家送他的，「中華民國在台灣」，不曉得誰送他，現在口罩也變成創意設計。至於國慶日，柯穿著全套西裝，盛裝出席，柯說，他每天出門，妻子陳佩琪說穿哪套就穿哪套，等下若太熱就會脫掉。

針對今年嗡嗡包採網路預訂，柯說，今年因疫情關係，不敢讓民眾過於聚集，採取網路可分散人群，E化是北市府的政策方向，盡量朝無現金交易的方向去實現。

柯還說，以前排停車場，有人甚至搬出躺椅去排2天，現在因疫情影響，採取線上登記抽籤，因為是免費，所以還是很多人去搶，但有些人並不知道，不過慢慢大家就會知道並習慣。

(中時 )