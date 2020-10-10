Very uncharacteristic from Tom Brady losing track of downs and it came at the worst possible time. pic.twitter.com/aHDD8lJaQC — The Comeback (@thecomeback) October 9, 2020

NFL史上最偉大的四分衛湯姆布雷迪(Tom Brady)前日在生涯留下恥辱的一筆，他在球隊落後1分、剩下38秒的逆轉良機做出令人匪夷所思的舉動。當時已是海盜隊第4次進攻(最後一次)。布雷迪可以採用最保險的戰術推進或得分，但他忘了自己在做什麼。

布雷迪做出最糟的決定，他把球人群裡扔，想冒險傳給近端鋒布瑞特(Cameron Brate)，結果失敗了。海盜隊進攻組準備退場，布雷迪渾然不覺，還向裁判豎起4根指頭，示意「我們不是還有第4次進攻嗎？」布雷迪搞錯了！他以為剛才是第3次進攻，所以採用大膽的戰術。

結局當然是對手熊隊把時間拖完獲勝。重點是堂堂布雷迪居然犯下這種低級錯誤，令外界感到不可思議。NBA球星魔術強生(Magic Johnson)推文說：「我不敢相信6次超級盃冠軍會忘記他是第幾次進攻。」布雷迪曾在超級盃創下空前的大逆轉，此戰只落後1分他卻砸了鍋。

布雷迪賽後避談此事，總教練也不承認布雷迪記錯。布雷迪生涯前20季效力新英格蘭愛國者，6座冠軍讓他與籃球傳奇麥可喬丹(Michael Jordan)並列美國最偉大的職業球類運動員。布雷迪今年43歲尚未退休，轉戰坦帕灣海盜，被FOX球評嘲笑是不是年紀大了記性不好？

(中時新聞網)