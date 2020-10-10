9日晚間19時32分許有民眾報案，稱桃園市中壢區中正路上有名男子遭4名男子強押上廂型車後離去，警方獲報後於1小時內將7名涉案男子逮捕歸案，一夥人不僅持有開山刀、匕首等刀械，還有毒品，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、妨害自由、殺人未遂、傷害等罪嫌移送偵辦。

這起事件發生於中壢區中正路上，犯嫌一群人因與28歲鄭姓男子於新北市發生債務糾紛，便一路尾隨鄭到中壢，趁其不備時強押上車。警方獲報後立即掌握車號，循線追查5公里後，於20時15分在中壢區龍岡路3段巷內圍捕該車，將涉案的24歲胡姓男子、18歲余姓男子等7名犯嫌帶回偵辦。

7名犯嫌的車上還藏有毒品1包、折疊刀4把、手指虎1把、現金10萬元、手機7支、瓦斯長槍2支、開山刀2把、匕首2把、瓦斯短槍1把、膠帶2綑等贓證物。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

警方還於車內發現毒品1包、折疊刀4把、手指虎1把、現金10萬元、手機7支、瓦斯長槍2支、開山刀2把、匕首2把、瓦斯短槍1把、膠帶2綑等贓證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、妨害自由、殺人未遂、傷害等罪嫌移送桃園地檢署。

(中時 )