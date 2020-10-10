玉米和玉米筍差一個字差很多，玉米筍是蔬菜，但玉米則屬於澱粉類。（圖／高敏敏提供）

玉米不是蔬菜！營養師高敏敏分享，玉米筍是玉米的小時候，但玉米是澱粉類，玉米筍卻是蔬菜。曾有一位女同學不清楚，以為玉米是蔬菜，吃多了也不會胖，因此一天狂吃八根水煮玉米，結果一周胖了兩公斤。

高敏敏解析「玉米筍」的身世，其實玉米筍是玉米的小時候，但玉米是澱粉、玉米筍卻是蔬菜。農夫種玉米的時候，會摘下一些幼小的果穗，讓養分更加集中，而這些嫩果穗就是常見的「玉米筍」。

高敏敏透露，她很愛玉米筍，因為它是一款幾乎沒有農藥殘留、害蟲疑慮的蔬菜，被外殼層層包裹住。因此也建議大家，平常購買玉米筍的時候，可以選擇有殼的，營養保留會更完整。

高敏敏指出，剝下來的玉米鬚也別丟掉，容易水腫的人可以將其煮成玉米鬚水，豐富的鉀離子可以排掉身體過多的鈉，具有利尿、消水腫的功能。

高敏敏補充，長大的玉米筍，澱粉質會越來越多，成為澱粉類的玉米，從碳水化合物的含量來看就會比較清楚，一根玉米約等於半碗白飯的熱量（140大卡），如果有吃玉米的話，要記得與飯量做替換，才不會吃下過多澱粉而囤積。

高敏敏也分享，曾有位女同學誤以為玉米是蔬菜，吃了也不會胖，因此一天狂嗑掉八根水煮玉米，結果不但沒有變瘦，一周還胖了兩公斤，因此再度提醒大家，要搞清楚食物的本質，不要傻傻分不清楚。

根據衛福部國健署的資料顯示，許多人誤會玉米是蔬菜，甚至有人說出「高甜度的水果玉米是蔬菜；糯玉米則是澱粉類」的傳言，實際上無論是黃玉米、糯玉米或是水果玉米，通通都屬於全榖雜糧類（主食類），含有豐富的澱粉，1又1/3根玉米約等於1碗飯。

【本文獲營養師高敏敏授權】

(中時新聞網)