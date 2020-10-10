以身為中國人為傲的前陸軍總司令陳廷寵，日前批台灣役期縮短4個月、戰力0，台北市長柯文哲10日出席北市國慶活動時表示，所有當過中國民國軍隊的將領，應當看看歷史上國共內戰時，那些投降中共的國軍將領下場如何，就知道現階段應該講什麼話。

柯說，不管是現役或退役的國軍將領，應看一看歷史，再想一想現在，就知道現階段應當講什麼。

對於前國安會祕書長蘇起稱，兩岸若開戰，台灣第一天就投降，柯說，民主自由是台灣政治的核心，這也不是天上掉下來，是花很長時間、犧牲很多人換來，台灣人不但珍惜，還會用全力去保有。

柯說，兩岸距離這麼近，雙方火力也不是太差，開戰第一天死傷慘重，也是預料中的事，但也不能因此就怕開戰，然後投降，現階段的台灣人民相當堅持民主自由，倒不會像蘇起講得那樣。

針對中華民國國慶，共機仍擾台，柯說，不管對方怎樣反應，台灣還是要有台灣的準備，雖不能禁止人家講什麼，但重點是自己要準備什麼。

(中時 )