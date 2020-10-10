新北市府今（10）日在上午7時許，在八里十三行博物館前廣場舉辨升旗典禮，典禮結束後，侯友宜立即帶領近百名市府團隊準備騎乘國旗單車一路至鶯歌龍窯橋，全程共計40公里，侯友宜說，沿途回顧過往建設並規畫2030市政願景，用行動力凝聚團隊打拚的決心。

侯友宜一早不到七點就到十三行博物館前廣場報到，配戴國旗口罩與眾人一起唱完國歌，進行升旗典禮後，隨即暖身準備騎國旗單車出發，將自十三行博物館沿著河濱自行車道往鶯歌方向騎，沿途行經塭仔圳及板橋江翠重劃區、捷運三鶯線、新北市立美術館及三鶯水資源回收中心，最後再到鶯歌龍窯橋口，預計4小時內結束。

「為何選在八里升旗？」現場記者提問。侯友宜說，八里在新北市來說是比較北端，那八里這幾年風光明媚以外，更重要有很多的基礎建設不斷的蓬勃發展，不管是在產業、觀光、休閒，那今天選擇在八里，所以從北端往南端來用自行車健身活動的方式來守護著這塊土地，守護著新北市的市民，同時可以看到新北之美、台灣之美。

侯友宜沿途特別停下車鼓舞團隊士氣，「一條軌道建設，就是帶動整個城市翻轉的機會。」做對的事，新北要用堅毅的精神貫徹、用強大的執行力推動，絕不能輕言放棄。

民政局表示，光輝十月，普天同慶，新北準備一系列國慶活動，除在重要道路及橋樑設置萬面國旗，這次更特別結合熱血意象，另也在臉書專區發布國慶影片並號召市民上傳國旗熱血照，引起網友高度關注及點閱串聯。未來會持續以多元活潑的方式辦理國慶活動，與市民一同歡慶雙十。

(中時 )