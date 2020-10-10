白色小自客撞後翻了5圈半才停下來。（圖／翻攝自畫面）

1名30歲林姓女子駕駛白色自小客車，8日中午行經國道1號南下苗栗路段，疑似精神不濟，從中間車道偏向外側車道，與聯結槽車發生碰撞後，在空中轉了5圈半才停了下來，零件四散一地。事後有目擊者公布行車紀錄器影片，拍到林女搖搖晃晃、突然就撞車，結果後方一輛白色BMW在短短2秒時間內快速反應閃避，被網友大讚「走位一絕」。

林姓女子8日駕駛白色自小客車，從桃園出發前往台中，中午12時35分許行經國道1號南下134.8公里處時，先從中間車道往外側車道偏移，隨即擦撞聯結槽車後翻覆，在空中翻了5圈半才停下來，翻滾過程零件噴散，嚇壞後方車輛頻踩煞車、切換車道閃避，幸好未再次釀成事故。

小自客自撞後瞬間翻車。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

目擊車禍的前車駕駛，事後將行車紀錄器影片公布在「爆料公社」，聲稱當時看到林女的白車就搖搖晃晃，隨即超車，沒想到沒多久就翻車。影片中清楚拍到，當時後方一輛白色BMW也準備超車，瞬間林女就撞車翻滾，BMW駕駛2秒內快速反應，滑到內側車道，成功閃過車禍，未受波及，未減速停車繼續直行。

眼尖網友一看讚爆「BMW閃的漂亮」、「BMW敏捷點滿，走位更是一絕」、「BMW駕駛好技術」、「BMW反應真的很快，差一點一起去了」、「可以剪成好萊塢大片了」，「BMW駕駛好帥氣、反應快，全身而退」。

(中時新聞網)