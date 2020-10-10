挑在10日NBA總冠軍賽G5開打前夕，才剛從新冠肺炎病情痊癒的美國總統川普，當然不會錯過這次痛批有望封王的「小皇帝」詹姆斯機會，他公開在節目中抨擊，「NBA現在已經非常政治化，也沒有人還在關心，我甚至不知道今年誰打總冠軍賽。」

嘴巴說著不知道今年NBA總冠軍賽對戰組合，川普卻把矛頭完全指向詹姆斯一個人身上，「詹姆斯根本就是民主黨的代言人，還是那種非常惡劣的代言人！因為我必須重申一遍，我為了黑人社區做了那麼多事情，而人們不願看到這些。」

「雖然詹姆斯是一名偉大的籃球員，人們卻不希望他過多參與政治議題，」川普表示，「這一周以來，我們遭遇到不少困境，你根本不會想要坐下來看一場籃球比賽，然後看到某個人如此痛恨著你，沒錯！詹姆斯就是一個仇恨者。」

川普甚至批評詹姆斯根本不該參加「BLM(黑人的命也是命)」抗議活動，畢竟這項抗議活動早就對他的選情造成影響，也難怪川普挑在這個詹皇即將封王前夕痛罵對方，畢竟詹皇向來不喜歡川普，經常大肆批評川普，更曾稱川普是小丑。

(中時 )