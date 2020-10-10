2022台北市長選戰熱鬧，前立委黃國昌近日在台北舉辦「2020城市青年領袖研習營」，找來北市府顧問翟本喬、前北市社會局長許立民出席，被認為是參選台北市長起手式。市長柯文哲10日表示，參選是民主常態，也是每個國民的權益，許、翟都是他很熟悉的人，他也很久沒看到黃，有機會拜訪一下也沒什麼壞事。

柯說，日前辦的北市設市百年活動，他就親自邀請每位市長，也親自打給每位議長，這很正常，也祝大家國慶日快樂。

對於中華民國中央軍事院校校友總會向北市府租借市府前廣場的場地，10日下午將舉辦「護憲反台獨」活動，因有邀請柯，柯也被認為有意搶攻藍軍選票。柯說，不用想太多，他都會收到邀請函，再把時程排起來，但今天行程太多了（不出席）。

柯說，市府廣場屬於公家，只要按照程序申請，誰都可申請，難道人家來申請，他因為市什麼特定對象而不給申請嗎？沒有道理，就按照法定程序申請，都會給予協助。

(中時 )