國慶大會今早在總統府前登場，民眾排隊進場領取紀念防疫裡包。（林縉明攝）

國慶大典今早在總統府前凱道登場，今年受到疫情影響，僑胞出席慶典不如往年踴躍，連曾經參加過國慶典禮的民眾都感覺到今年國慶典禮規模縮水，沒有過往那麼熱鬧覺得有點可惜。此外，今年國慶大會首度開放500位國內民眾到場觀禮，幸運抽眾觀禮機會的民眾直呼，「太幸運了」。

今年受到疫情影響，許多海外僑胞無法返國參加國慶大會，慶籌會首度開放500位民眾進場觀禮，因應防疫措施，除座位間距拉開，進場民眾都採取實名制，並要求全程配戴口罩，由專人引導入座。

不過，今年國慶大會入場管制相當嚴格，除有工作人員巡場確認證件，禁止攜帶長寬30公分以上背包及手提包、望眼鏡、腳架、自拍器等，有民眾不清楚規定，進場時被工作人員擋下。

第2次參與國慶大會觀禮的汪小姐表示，今年安檢感覺較往年嚴格，且檢察關卡眾多，或許與疫情防疫有關，顯得比較麻煩；此外，今年國慶大會參與僑胞較少，整體感覺熱鬧程度下降不少，有點可惜。

(中時 )