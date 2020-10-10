台南市政府國慶升旗在憲兵隊弟兄將國旗冉冉升起中達到高潮。（洪榮志攝）

大批官員、民代及民眾參加台南市政府國慶升旗。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲（右三）、議長郭信良（左三）首度同台參加升旗活動。左二為立委陳亭妃。（洪榮志攝）

台南市府民政局現場發放小國旗。（洪榮志攝）

不少民眾帶著家中的小朋友參加台南市政府國慶升旗。（洪榮志攝）

慶祝雙十國慶，台南市政府10日上午8點在西拉雅廣場舉辦升旗典禮時，不僅市長黃偉哲率市府官員與會，20多年沒參加升旗的議長郭信良也在多名議員的陪同下到場，立委陳亭妃也出席，府會龍頭更雙雙行銷晚上首度在台南舉行的的國慶焰火，一起祝賀中華民國生日快樂。

市府民政局今年除在市府及議會周邊布置國旗，營造旗海飛揚的氛圍，也於現場發放小國旗，不少民眾更帶著家中的小朋友參加，升旗活動在和順國小醒獅戰鼓隊的鼓聲中開始，並在憲兵隊弟兄將國旗冉冉升起中達到典禮高潮。

黃偉哲表示，今天以非常高興、崇敬的心情來參加我們國家的生日升旗典禮，儘管每年的國慶還有元旦都會升旗，但是今年的心情特別感謝，感謝我們的國軍守護我們的國家，感謝我們的醫護守護我們的健康；尤其，今天晚上舉辦國慶焰火，市府同仁及許許多多的志工朋友們，都是以家有喜事的心情來舉辦，天空上的事情我們交給國防部，地面上市府將負起責任，不管是環境、治安、交通順暢，今天將以全員總動員的方式來辦好國慶焰火的種種。

郭信良也說，今年是國慶焰火首度在台南舉辦，他又身兼國慶籌委會副主任委員，因此特別早起參加市府舉辦的升旗典禮。郭也呼籲想要看國慶焰火的民眾，儘量搭乘市府準備免費接駁車，無論搭乘高鐵或火車，甚至自行開車到場的民眾，也可停在市府規畫的停車場後，再搭乘接駁車進入觀賞區。

(中時 )