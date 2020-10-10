今天是一年一度的雙十國慶日，許多國人將其認知為中華民國生日，但其實真相和你想的不一樣。著名雲林菜農林佳新就指出，雙十國慶為國慶日，是為了紀念辛亥年「武昌起義」起始日，而中華民國的真正生日，是國父孫中山就任臨時大總統時定「元旦」為「中華民國開國紀念日」，其實是有區別的。

林佳新今10月10日在臉書發文，對於身邊一些朋友祝賀中華民國生日快樂，覺得有必要發文解釋，以正視聽。林佳新解釋，1911年（辛亥年）革命黨人在湖北省武昌地區起義，戰火延燒至1912年二月中史稱（武昌起義），因才導致清宣統帝退位，正式走向民主共和的時代

而武昌起義也不是一天就打完是延燒了整整四個多月才告終，所以今天是「武昌起義起始日」，臨時政府在1912年9月28日通過臨時參議院的決議，將武昌起義的爆發日10月10日，定為中華民國的國慶日。

所以今天不是中華民國生日，而是為了紀念推倒2132年來由秦始皇建立的專制封建帝制的這個辛亥革命起始日。而1912年1月1日（元旦），則在孫文就任臨時大總統時定為「中華民國開國紀念日」所以元月一號才是中華民國生日，元旦才是時任總統的孫文制定的中華民國「開國日」，希望大家不要搞混了。

西元1912年1月1日，孫中山在南京正式宣佈中華民國成立，並宣誓就任臨時大總統，在「臨時大總統就職宣言書」中強調「國家之本，在於人民。合漢、滿、蒙、回、藏諸地為一國，即合漢、滿、蒙、回、藏諸族為一人。是曰民族之統一。」。同時公佈依據各省代表會改正朔用陽曆之決議，以黃帝紀元4609年11月13日為中華民國元年元月元日，通令採用陽曆，並定這一天為中華民國開國紀念日。

林佳新也祝福中華民國雙十國慶，國之典慶順利圓滿。並藉此提到自己內心的想法，他說，再怎樣「中華民國」這四個字都帶領台灣或者大陸地區走向新時代、推翻帝制，雖然島內很多朋友期待著所謂的台灣獨立，但認真靜下心來思考「中華民國」何罪之有，就算改成台灣國能帶領我們走出外交困境與強國嗎？不過是「唾面自乾」的想法。

林佳新強調，中華民國就是中華民國沒什麼好多所置喙，只有強民富國才是王道，中華民國也不是屬於國民黨的是2300萬台灣同胞共同擁有的，我們真正要做的是如何讓「中華民國」這四個字下的百姓「民富國強」，而不是「整天妄想改了名就能稱霸宇宙」。「如果連由來都不懂，怎麼教育下一代國家的由來」。

(中時新聞網)