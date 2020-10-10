美國總統第2場選舉辯論會正式取消！由於總統川普拒絕透過遠距離視訊辯論，堅持要以實體形式舉行，但民主黨候選人拜登則以川普曾確診為由，支持遠距離辯論，在雙邊陣營溝通48小時仍無共識之下，讓美國總統辯論委員會9日決定，原定15日舉行的第二場總統辯論正式取消；對此，美國有線電視新聞網（CNN）認為，川普需要辯論場作為政治舞台，辯論取消恐對全國民調落後的他不利。

美國總統大選第2場辯論取消，CNN認為川普需要辯論場作為政治舞台，辯論取消恐對全國民調落後的他不利。

CNN報導，總統辯論委員會在聲明中指出，「眼下很明顯15日不會有辯論會，而委員會將轉聚焦在22日的最後一場辯論會」。辯論委員會先前宣布，由於川普曾確診，原定15日於邁阿密舉行的辯論會將以遠距離舉行，但此一提案立即遭川普反駁，稱他另有行程，才不會參加「不重要」辯論會。

拜登陣營方面則表示支持辯論委員會的決定，但在川普缺席之下，讓他們可能以「市民大會」形式，讓拜登接受民眾提問並回答，隨後美媒《ABC》也宣布將主持這場問答會議。川普陣營方面則表示，支持川普不參加遠距辯論的決定，並在8日連發聲明痛批選舉辯論委員會，以及要求拜登面對面辯論，並提議將第2場辯論延遲至原定第3場辯論的22日，而第3場辯論再後延至大選前數日的29日，但拜登陣營拒絕此提案。

對此，川普競選團隊公關主任墨托（Tim Murtaugh）9日發表聲明指出，白宮御醫康利早已認同川普身體健康，並同意10日他就可以參加公開活動，根本沒有醫療上的理由要讓原定15日舉行的辯論改變，總統身體健康，早已準備好辯論」。

他也表示，拜登陣營也同意要有3場辯論，辯論沒有理由取消，而川普早已建議在22日與29日分別舉行第2與第3場辯論，「但早有偏見的委員會卻見機藉此庇護拜登，且不讓選民聽到兩位總統候選人的政見」。不過，CNN認為第2場辯論取消對川普是選情損失，畢竟川普當前在全國民調落後拜登，而搖擺州情勢內也呈現膠著，在民調落後之際，川普更需要辯論場作為舞台鼓吹選民。

(中時新聞網)