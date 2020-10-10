我們是永遠的中華民國派 祝中華民國生日快樂

遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，過去競選高雄市長與總統時，總是主打「青天白日滿地紅」旗海飄揚景致，「國旗」也成為韓粉間的信物。今天是雙十國慶日，挺韓社團分享3年前韓時任國民黨高雄市黨部主委的影片；影片中，韓手緊握國旗，除了祝賀中華民國生日快樂，更呼籲百姓一起在國家認同淡薄的今日，一起熱愛中華民國。韓粉看後迴響熱烈，高喊著對韓的思念。

臉書粉絲專頁「韓黑父母部崩潰」今日發文，表示：「我們是永遠的中華民國派，祝中華民國生日快樂。」並分享韓國瑜3年前擔任國民黨高雄市黨部主委時，特別為國慶所拍攝的影片。

韓國瑜在影片中，手緊握著國旗並將旗面攤開以示恭敬，說道：「各位親愛的好朋友，明天就是中華民國國慶。在這裡，特別要跟所有的父老兄弟姊妹們，大家一起來歡慶中華民國的國慶，祝福中華民國生日快樂！現在社會上的風氣已經有點改變，很多人對國家的認同越來越淡薄，期待所有的父老兄弟姊妹們以及年輕的朋友，讓我們一起來熱愛我們的國家，為我們中華民國加油！讓我們一起大聲喊出來：『中華民國生日快樂！』」

影片一出，韓粉迴響熱烈，獲得超過1000個讚。紛紛留言：「好想你！」「韓市長，我們很想念你，祝您中華民國生日快樂」、「三年前三年後真的一點都沒變欸，始終如一的韓市長！」「好想你，你是我們正能量的總統，永遠支持你，加油」、「韓市長，我們更期待您帶領我們往前進，我們真的很想念您，我深愛中華民國、生在台灣、死了也會埋葬在台灣……韓市長，期待未來與您再次相逢」、「中華民國千秋萬世直到永遠！」

(中時新聞網)