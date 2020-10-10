經濟部商業司國慶連假拼振興在台中市民廣場舉辦「台灣手搖茶飲嘉年華」，集結全台手搖茶飲、國飯-滷肉飯、美味茶食及愛心公益等60家業者一起端出好料，要讓台中民眾以及連假來台中旅遊的消費者，逛草悟道時也能一起喝國飲、吃國飯、慶國慶。

經濟部商業司長李鎂指出，台灣美食全球知名，尤其是滷肉飯已成為台灣國飯，這幾年經過政府努力行銷，國外的朋友來台灣，就會指名要吃一下滷肉飯，此外，台灣的茶飲更是全世界有名，因而思考把台灣的手搖飲變成國飲，才會舉辦第一屆搖飲嘉年華會。

「台灣手搖茶飲嘉年華」國慶連假在台中市民廣場熱鬧登場，主辦單位除邀請全國知名手搖飲店，以及美食小吃到場設攤，也在現場布置拍照打卡點，讓民眾可以化身網美拍照打卡。（馮惠宜攝）

「台灣手搖茶飲嘉年華」9日下午四點在台中市民廣場揭幕，邀集了文青網手搖飲店：布萊恩紅茶、老賴紅茶、青釉茶室、舒油頭、麥吉、春洋茶事、大苑子、Mr.Wish，以及珍奶人氣排隊名店：珍煮丹等；近年崛起連鎖咖啡店路易莎咖啡更打造3.5噸旗艦級行動咖啡車進駐現場，而台中發跡連鎖咖啡：黑沃咖啡也到場帶來現沖咖啡，歐克佬咖啡則帶來烘焙坊最新出爐的生吐司。

而除了國飲喝好喝滿，現場還有IG大熱門的白水豆花、香氣撲鼻的繼光香香雞及「十全十美國飯」等美味好料。國慶日當天，經濟部商業司也結合「2020台灣滷肉飯節舉辦頒獎典禮，今年從全台156家優質滷肉飯中特別推薦「十全十美」十大特色滷肉飯：包括拿鐵滷肉飯、素食肉燥飯、和牛滷肉飯、關山米滷肉飯、黃金比例滷肉飯，要讓消費者可以呷尚香的國飯：滷肉飯、喝尚青的國飲：手搖茶飲，一起歡慶國慶。

(中時 )