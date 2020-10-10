康軒文教董事長李萬吉因違反居家檢疫規定，被新北市衛生局重罰100萬元。事後爆出李要求公司幹部找出爆料人，導致一名女性主管疑似遭同事霸凌「被離職」。外界把矛頭對準李萬吉，全教總要求康軒道歉，否則將發動抵制。資深音樂人許常德臉書PO文，「就看大家在不在乎這個凌辱，要不要給孩子一個大人的反省。」

「顯然，自私是會由上傳下的，不然不會有這樣的文字出現」，許常德分享新聞報導，康軒該名女主管不僅連名帶姓被公開，還被扣上「出賣公司還敢進公司」的大帽子，呼籲她若懂得做人道理，請自重。

此事件爆發後，女主管受不了同事異樣眼光，黯然離開這間工作18年的公司。康軒雖聲稱該員工主動辭職，但當事人已向新北市勞工局申請勞資調解，12日進行協商。

許常德認為，李萬吉無視自大陸返台須居檢14天規定，形同給孩子的教育一個巨大破口，「對這樣的新聞會悶不吭聲的老闆，是該下架的公司」。他強調，若沒有老闆的漠視，哪會有這麼愛捧老闆LP的囂張員工張貼訊息在牆上，公然侮辱顯然是這家公司的文化，「還有臉進公司？指的應該是李萬吉吧？」

(中時新聞網)