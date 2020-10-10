「有之和牛」三號即將在台中七期重劃區開幕，業者超浮誇把星空搬到室內，讓消費者彷彿置身銀河用餐！（築間餐飲集團提供／馮惠宜台中傳真）

更有超豐盛自助吧，提供超過70種新鮮蔬菜、手打漿餃、和牛黑咖哩、甜點、飲料及冰淇淋！（馮惠宜攝）

被網友稱為信義區最難訂到的和牛吃到飽餐廳：「有之和牛鍋物食べ放題」繼台北信義店開幕不到1個月的時間，業者霸氣宣佈將於10月下旬在美食戰區台中接連開出2號及3號店，並將在10月16日及23日起開放電話預約。

築間餐飲集團旗下品牌「有之和牛鍋物食べ放題」自9月18日進駐台北信義區，以顛覆消費者對於和牛昂貴的刻板印象，推出只要788元就能輕鬆享用澳洲和牛…等10種肉品吃到飽，並提供台灣好豬「安心究好豬」特選肉品可瘋狂暢點、無限暢吃，正式營運後幾乎是天天爆滿，短短不到一個月的時間即創下亮眼佳績，更登上熱搜關鍵字排行榜。

就在開幕不到1個月的時間，業者也計畫在10 月底在美食戰區台中接連開出2號及3號店，其中3號店特地選在6字頭房價的蛋黃區「台中七期」，大氣提供145坪的舒適用餐空間，餐廳內部裝潢運用投射燈、水晶造型燈…等素材，營造出銀河星空的用餐環境，彷彿置身於銀河星空中。

除了網友激推和牛吃到飽，該店承續築間鍋物在湯底上的用心，由超過30年經驗的主廚，精心研發的特色湯底口味與肉品相襯，口感與層次更是不在話下，包括清甜的「干貝昆布」、口感濃郁的「老熬牛骨」，還有麻香順口的「九葉青花椒」。

除此之外，饕客激推的「和牛黑咖哩」，一塊塊和牛與燉得入味的紅蘿蔔、馬鈴薯，淋在熱呼呼的白飯上總令人食指大動，更讓愛吃和牛的肉控們大呼過癮。自助吧更是提供高達七十多種新鮮食材、冰飲品、及甜點，供消費者無限取用，高CP值極具競爭力。

(中時 )