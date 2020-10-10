有400年歷史『福砂屋』長崎蛋糕，其蛋糕鬆軟綿密、香氣濃郁，最獨特是底部粗顆粒的砂糖口感，年銷3仟萬條，首度在新光三越台中中港店日本展中登場，每日限量兩百條。（馮惠宜攝）

為讓消費者可啜飲體驗日本道地居酒美食，業者也在賣場規劃特色吧台。（馮惠宜攝）

哇！長崎福砂屋蜂蜜蛋糕、東京花月堂菠蘿麵包、北海道妹妹金川燒…，國慶連假新光三越台中中港店特別舉辦「第十回日本商品展」，相準國人因國際疫情無法出國的遺憾，特別搜羅日本最夯的伴手禮以及道地小吃等61間人氣名店，並在賣場搭建日式居酒屋以及仿機場免稅店陳列伴手禮，一開幕人氣爆棚，限量商品幾乎開賣就秒殺。

新光三越台中中港店「第十回日本商品展」於10F天空劇場熱鬧登場，今年以「吃宅‧御宅‧旅日宅 遊日盛會」為題，集結超人氣伴手禮名店、道地日式小吃、激推日本風味好食、百大菓果子博覽會、職人工藝與和風逸品，以及特選日本純釀…等61家日本人氣名店，讓消費者大飽口福，不用搭飛機也能感受到日本氛圍。

此次有12家首次登場的排隊美食，包括有400年歷史『福砂屋』長崎蛋糕，其蛋糕鬆軟綿密、香氣濃郁，最獨特是底部粗顆粒的砂糖口感，年銷3仟萬條，每日限量200條，首日開賣不到一小時即售罄；另還有，獲世界級金賞冠軍：『由布院』冷熱都好吃的經典半熟起司蛋糕、號稱日本「富山灣的寶石」的白蝦仙貝；？子大賽最高金獎『明月堂』的博多饅頭、北海道人氣名物『妹妹金川燒』、淺草每天熱賣3000個的散步甜食『花月堂』菠羅麵包等。

而為讓消費者可啜飲體驗日本道地居酒美食，業者也在賣場規劃『日本名門酒會』頂級大吟釀居酒屋、『友士』日式清酒吧、『達正』特調啤酒Bar等特色吧台。

(中時 )