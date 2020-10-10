「浪浪別怕護生狗園」蔡姓負責人在嘉義縣新港鄉飼養超過200犬隻，並以此對外募集善款，該狗園卻被爆出環境髒亂不堪，甚至3到5天才放飯一次，園區內多隻狗兒被活活餓死，還驚傳「狗吃狗」慘案，殘忍景象宛如煉獄，讓動保人士氣憤心疼。

據悉，蔡男以狗兒的飼料、醫療和結紮等名義向大眾募集善款，今年初還拍攝影片，宣告「浪浪別怕，護生園建好了」，影片中的狗舍看來寬敞明亮，該處如今竟發生「狗吃狗」的慘劇。

本刊接獲投訴，指蔡男因與借用園區的愛媽發生衝突，不願進入犬舍清掃餵食，交由其他愛媽幫忙照顧，平均3到5天才放飯一次，狗兒們餓到瘦骨嶙峋，肋骨根根可見，多隻狗兒無法撐過惡劣環境而慘死。

根據記者接獲的畫面，有2隻柴犬餓到「互咬」，其中一隻柴犬受攻擊倒臥在地而亡，其遺體還遭同伴大肆啃咬，導致狗屍身上一片血肉模糊，其他犬隻見狀還想加入搶食，狗兒們因此打成一團，殘忍畫面讓人不忍卒睹。

蔡男3到5天才餵食一次，狗兒被餓到肋骨可見慘死。（圖／讀者提供）

「一進去就是屍體的味道，園區角落還有狗骨頭。」曾進過該園區的愛媽表示，現場環境髒亂不堪，滿地都是犬隻排泄物，狗兒只能睡在自己的大便上，屍臭味更瀰漫園區、久久不散，無法想像有多少無辜生命在此犧牲。

更誇張的是，嘉義縣家畜疾病防治所有多隻狗兒寄養於此，防疫所人員還會固定來此視察，提供狂犬疫苗和消毒藥水等醫療服務，7月時就曾有民眾檢舉該狗園，防疫所僅要求蔡男要改善便離開，但蔡男持續放任不管導致狗園環境不斷惡化，一連串的疏忽才導致這起悲劇。

本刊致電蔡男，他表示自己2016年建立狗園，至今花費500萬元，將所有積蓄投注於此，今年山窮水盡試圖募款，卻碰上新冠肺炎疫情影響，每月只募到2萬多元善款，根本無法應付狗園的龐大開銷，如今已不想為自己多加辯解，目前正積極與其他想接手狗園的動保人士接洽，將盡力配合改善犬舍環境。

蔡男的狗園環境髒亂不堪，地上滿滿都是大便與排泄物。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)