「浪浪別怕護生狗園」驚傳狗吃狗慘案，殘忍畫面引發大眾怒火，本刊調查，該狗園成立4年，蔡姓負責人還曾誓言將台灣棄養動物送往全球，讓國外人士領養，更多次將救援畫面放上網路，在當地是知名「愛爸」，他卻與愛媽因為起糾紛、而不進入狗園餵食清掃，導致環境嚴重惡化，目前台南動保人士正研議接手。

本刊調查，蔡男2016年時租下嘉義廢棄空屋，先後花上百萬元改建園區，園區內共有14大狗舍，當中3間分別給陳姓、郭姓和羅姓愛媽使用，全盛時期收容超過300犬隻。

而蔡男曾經出國留學，試圖利用語言優勢將被棄養的貓狗送往全球，他多次將救援行動放上網路，營造自己愛護生命形象，在當地是知名愛爸，更常在網路上「哭窮」，呼籲大眾幫忙避免狗兒斷糧挨餓，許多民眾被其義舉感動而捐款。

蔡男的狗園有犬隻活活餓死，屍骨被裝進黑色垃圾袋「處理」。（圖／讀者提供）

但知情人士透露，蔡男不滿陳姓愛媽借用場地卻不支付相關費用，雙方發生數次爭執，蔡男一氣之下拒絕進入狗舍餵食清潔，委由其他愛媽幫忙照顧，平均3到5天才放飯一次，狗兒們因而餓到瘦骨嶙峋，肋骨根根可見，甚至出現柴犬啃食同伴致死的慘況。

「狗吃狗」殘忍畫面引發動保人士怒火，目前已有台南狗園負責人看不下去，主動進去餵食清掃，並打針投藥提供醫療資源，正與蔡男研議接手狗園，希望能挽救園區內的無辜生命。

本刊致電蔡男，他表示自己2016年建立狗園，至今花費500萬元，將所有積蓄投注於此，今年山窮水盡試圖募款，卻碰上新冠肺炎疫情影響，每月只募到2萬多元善款，根本無法應付狗園的龐大開銷，如今已不想為自己多加辯解，目前正積極與其他想接手狗園的動保人士接洽，將盡力配合改善犬舍環境。

護生園內狗兒因沒飯可吃而互咬同伴，小黃狗遭啃咬致死。（圖／讀者提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)