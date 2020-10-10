嘉義縣新港鄉「浪浪別怕護生園」出現狗吃狗案件，當地防疫所現已介入調查，但《飼養不當罪》條件嚴苛、難以成立，淡水老婦人陳喜紅過去也曾密集飼養超過200犬隻，狗場環境惡劣甚至逼迫「同類相食」，法院審理後卻認定陳女沒有違法《動保法》，僅被新北市動保處裁處24萬元罰款。

陳喜紅的狗場位於淡水小坪頂山區，飼養超過200狗兒，她自稱「太喜愛動物」，甚至離開丈夫兒子創立狗場，許多民眾被其義行感動而捐贈善款飼料，但她收容狗兒卻無力照顧，狗場環境極為惡劣，多隻狗兒被活活餓死，甚至同類相食。

據悉，志工進入狗園查看時，園區環境宛如煉獄般慘烈，地板上滿是汙泥糞便，多數狗兒籠裡沒有吃食飲水，僅存的些許食物則發臭長蛆，狗兒們甚至搶食犬隻糞便裡的飼料，園區內還有超過30隻犬隻活活餓死，屍體被其他狗兒拖出啃食，頭部和身體都有被啃咬痕跡。

新北市動保處接獲檢舉後立刻前往查緝，先是依未辦理寵物登記、未施打狂犬病疫苗等違規行為裁處24萬元，並蒐集狗場環境惡劣的證據，將陳女移送偵辦。

但士林地方法院審理後，認為陳女是無力照顧非故意虐待，而《動保法》的飼養不當罪只處罰故意犯，陳喜紅為犬貓提供食物、飲水和遮蔽及保護措施，如果故意不當飼養，則200多隻狗不會只死亡30隻，認為不可歸責於陳喜紅，因而判決無罪。

士林地方法院認為陳喜紅（右）是無力照顧而非故意虐待，未違反《動保法》而判決無罪。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)