陳男被依傷害、強盜罪移送苗栗地方檢察署偵辦。（竹南警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

警方在陳男機車查獲贓款及鄭翁影印證件等。（竹南警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

陳男做案時的噴劑瓶罐。（竹南警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮1名67歲鄭姓老翁，9日上午走路外出訪友，卻在途中遭人尾隨，以亮光蠟噴劑噴灑臉部，並持瓶罐猛敲背部，再將他推進田中，搶走4萬元後騎車逃逸，警方接獲報案，6小時內在竹南市區發現涉案的45歲陳男，並在機車置物箱查獲剩餘贓款及鄭翁影印證件，全案依法移送偵辦。

鄭姓老翁昨日上午8時許，以步行方式出外訪友，遭到身形壯碩的陳姓男子尾隨至偏僻產業道路，以亮光蠟噴劑噴灑臉部，並持瓶罐毆打背部，隨後將他推入田中，強走身上所有現金4萬元後，陳男騎乘機車逃逸，鄭翁驚慌不已，步行1個多小時到派出所報案，消息傳出，令當地居民人心惶惶。

竹南警分局指出，因事發現場地屬偏僻，專案小組以案發現場畫定同心圓擴大調閱路口及民宅等監視器影像，查訪附近居民，發現1輛可疑機車曾出現事發現場，且與案發時間密接，鑑識人員於現場採證，據相關跡證，比對機車車主陳姓男子涉有重嫌。

專案小組鎖定對象後，立即通報線上警網加強查緝，事發6小時內，就在竹南鎮市區發現陳男，並在他的機車置物箱查獲所剩贓款1萬7000元及鄭翁的影印證件，全案訊後依傷害、強盜罪移送苗栗地方檢察署偵辦，警方表示，陳嫌因涉案情節重大，已遭苗栗地方法院羈押。

鄭姓老翁光天化日遭人搶，還被毆打背部，瘀青外傷雖無大礙，但身心受到驚嚇，鄭翁受訪時表示，身上會帶這麼多錢是因為擔心錢放家裡會被老鼠咬，所以外出才會隨身攜帶，當時被噴劑噴到，眼睛很辣，隨後肩背部就被攻擊，不認識陳男，懷疑他有吸毒。警方則表示，陳男做案動機尚待釐清。

(中時 )