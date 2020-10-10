陸媒《環球時報》10日報導，印度媒體近日瘋傳並惡炒「中國駐印使館致函印度主流媒體關於涉台新聞報導指導意見」，稱中方要求印度媒體發布涉台新聞時遵守一個中國原則。在中印邊境對峙背景下，此事引發印度輿論高度關注。分析人士指出，印度政府雖堅持一個中國原則，但常以「新聞自由」為名置之不理。近期中印邊境對峙催生印度國內反華情緒高漲，讓印、台很多鼓吹「印台走近」的人蠢蠢欲動。

《環時》引述《今日印度》報導，中國駐印度大使館7日向路透社和印度主流媒體記者發送電子郵件表示：「所有與中國建立正式外交關係的國家都應堅定履行對一個中國原則的承諾，這也是印度政府長期以來堅持的立場」「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府」「希望印度媒體在有關台灣問題的報導上不要違反一個中國原則，特別是台灣不應被稱為國家或『中華民國』，台灣地區領導人也不應被稱為『總統』，以免向公眾發出錯誤的信號」。報導稱，這封郵件是「台灣當局在印度幾家主要紙媒發布其雙十節廣告」之後發送的，廣告中含有台灣總統蔡英文的照片。

對此，印度外交部發言人回應：「印度是新聞自由的國家，（媒體）可在任何其認為適當的時候進行報導」。台灣外交部長吳釗燮批評此舉稱「中共將新聞審查制度帶到南亞大陸」。印度國防和安全新聞網站編輯高卡勒表示：「中方此舉是愚蠢的」。

《環時》報導，印度多家主流媒體對此事大肆炒作，極力標榜本國「民主價值和新聞自由」，指責中國使館「顯然不了解民主國家的新聞運行機制」。

《環時》報導，一位不願透露姓名的分析人士，近來印度戰略界大談「印度應突破外交底線，考慮發展印台實質關係」。印度主流媒體也紛紛以「中華民國」指代台灣，以「大使」稱呼「台灣駐新德里經濟和文化代表」。《印度教徒報》《印度快報》《印度時報》《經濟時報》等媒體多次直稱吳釗燮為「台灣外交部長」。

另據《印度斯坦時報》報導，知情人士透露，印度或將在經濟領域繼續「限制中國」。據稱，印度國家安全部門正在研究一項新的進口產品安全標準，旨在充分了解某一進口產品的原產地和可靠性，以確保將「邪惡國家」排除在本國電力、電信、道路等核心部門之外。

參與制訂相關計畫的印度政府高官表示，參與印度核心行業的所有外國公司都將被要求不得隱瞞其實際控制權情況。報導稱，中國公司近年來往往通過第三國（地）註冊的方式規避印度政府的監管措施。

(中時 )