國民黨今天在黨中央舉行升旗典禮，多名支持者湧進共同慶祝國慶。黨主席江啟臣致詞強調，中華民國不只是一個國號、一個政權，更是一組價值理念，時至今日，國民黨對中華民國的理念價值，仍堅信不移，他提醒民進黨，在慶祝國慶時，要思考自身對於中華民國的認同，而不是只停留在片面與切割之中。

國民黨今天在黨中央廣場舉行升旗典禮，黨主席江啟臣、前總統馬英九、前黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、黃復興黨部主委臧幼俠，以及多名藍委等人，今天特地穿上印有國旗與ROC forever字樣的T恤，共同慶祝雙十國慶，多名支持者也穿上國旗衣現身，場面歡樂熱鬧。

江啟臣致詞表示，今天大家聚在這邊，不只是替中華民國慶生，向國旗致敬，更是一起緬懷，本黨先烈奠定國家基業時的犧牲與盼望。他強調，中華民國不只是一個國號、一個政權，更是一組價值理念。

江啟臣解釋，國民黨開國先賢在帝國主義、殖民主義肆虐的年代，樹立起民族平等尊嚴的願景；在封建帝制的年代，提出自由民主的倡議；在民不聊生的年代，勾畫了經濟民生的建設藍圖。「當我們說中國國民黨要捍衛中華民國時，我們要捍衛的正是這些價值」。

話鋒一轉，江啟臣指出，藉此機會提醒執政黨，由於先賢先烈的努力，讓我們得以不分朝野，在10月10日共同慶祝國慶。雙十國慶的意義，不但是中華民國奠基109年的證明，更是民進黨過去以來不願意認同的主流民意。站在一旁的馬英九頻頻點頭，予以認同。

江啟臣衷心期盼，執政黨在慶祝國慶時，更要思考自身對於中華民國的認同，而不是只停留在片面與切割之中，最後他帶領支持者高呼「中華民國萬歲！R.O.C FOREVER！」

前黨主席朱立倫上午雖未現身黨中央舉辦的升旗典禮，但他也赴林口參加升旗典禮，對此，江啟臣會後受訪表示，其實過往國慶活動本來各地方就會辦，他以前就會參加台中的活動，我曾舉辦爬山競賽拿國旗，有很多不同活動，總之就是鼓勵大家參與國慶日活動，因為這是自己國家的節日。

(中時 )