孟耿如與黃子佼3月到戶政事務所登記結婚，正式升格為夫妻，原定今年舉辦的婚禮，因為疫情延後到明年，而這一延也讓孟耿如的外公無法看到她出嫁，原來是這個月7日外公辭世，讓她不捨在臉書發文悼念。

孟耿如在臉書曬出與外公和家人生前合照，她表示2020是經歷與生命道別的一年，才意識到已到和身邊的人不斷道別的年紀，她回憶起隨著成長，對於小時候到外公外婆家玩耍的記憶越來越模糊，前陣子得知外公生病後，前往醫院探視時才發現臥病在床的外公，已經不太能動，而鼓起勇氣握住外公的手那瞬間，外公的心跳突然加快，這才意識到「外公感覺得到，他愛的家人都在身邊」。

2020是個很多分別的一年，經過幾次與生命的道別，好像也就接受了生命終究會離我們而去;這個月的7日，也就是前幾天，我的外公離開了我們，我好想與大家說些什麼。原來我到了開始經歷身邊的人開始不斷道別的年紀，一波未平一波又起的讓人措手不急。 我並... 由孟耿如發佈於 2020年10月9日 星期五

而先前弟弟離世，孟耿如表示給予她重重的一擊，爾後面對死亡課題，只能說服自己相信他們已經到了更好的地方，此外也意識到生命非常短暫，永遠不知道還能陪伴身邊的人多久？因此呼籲所有人：「快要爭執時給自己三秒去思考，真的有這麼重要到需要傷害對方感情嗎？好好珍惜一切，會流逝的就放手祝福，還留著的就保持著舒服的距離，讓我們走到最後」。

最後她也向在天上的外公感性告白：「謝謝外公，謝謝你給了我這麼棒的媽媽，每次的分別都一定會有意義的，愛你，共勉之」，讓所有網友看了不禁都紅了眼眶。

(中時新聞網)