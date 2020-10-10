擁有32H性感上圍的寫真女星陳香菱因有張神似女神李毓芬的臉，被外界封為「H版李毓芬」，先前她因參加羅志祥的宜蘭泳池派對聲名大噪。最近她接受專訪，坦言外型豔麗的她感情路卻不順遂，曾被喜歡的對象騙上床，結果對方之後搞失蹤，令她心碎不已。

今年4月羅志祥爆出和大陸網紅女友周揚青分手，後來女方才發千字文證實感情畫下句點，並指主因是男方用情不專，而在周揚青發文前，網上便傳出羅志祥和一群朋友到宜蘭民宿開泳池派對，邀來不少辣妹，其中還有神似羅志祥前緋聞對象李毓芬的性感網紅陳香菱。

陳香菱後來被網友問有沒有參加「多人運動」？她淡定否認，又被其他網友虧：「羅志祥叫我給妳說謝謝，他叫妳今天去他家，今天寵幸妳。」陳香菱又幽默說：「敏感時期先不要」。最近她接受《三立新聞網》訪問，自揭感情史，承認被喜歡的對象騙發生關係過，「就全部都給了」，也遇過騙財的男友，將她手上兩三百萬捲走。

因性感形象，陳香菱坦言常被網友騷擾，還被罵「出來賣」，但她不以為意，自立自強開麵包店發展自己事業，生意不錯，最近還有意開第二家分店，只是因為先前都遇到糟糕對象，現在交男友更謹慎、實際，若是喜歡會先問對方職業，收入大約多少，免得又被騙財騙色。

(中時新聞網)