球王喬柯維奇(Novak Djovokic)在美網發脾氣砸球打到線審而失格，當時幸運晉級的布斯塔(Pablo Carreno Busta)這次沒那麼幸運了，喬帥8強戰帶著頸傷把他掃出去，一路殺進決賽。但是布斯塔很不服氣，批評喬帥「每次落後就會受傷。」

布斯塔說：「他總是那樣，我不意外，這是好事，這代表他處下風了，表示我有機會了。」布斯塔以6-4贏得首盤，然後喬柯維奇就請求暫停檢查頸部傷勢，暫停完畢後連殺3盤解決布斯塔。

喬柯維奇的「受傷戰術」令布斯塔非常不滿，「他過去幾年都這樣，他落後的時候就會叫來防護員。我猜是因為壓力或什麼的，但他後來還是可以正常比賽不是嗎？我不知道他的痛苦是裝出來的還是心理作用。」不服氣也沒辦法，畢竟喬柯維奇沒有違規，上一次美網事件證明他即使是球王也不會有特權。

去年美網男單16強，喬柯維奇因為肩傷中途退賽，對手瓦林卡(Stan Wawrinka)獲勝。瓦林卡當時已經贏下兩盤，紐約球迷對喬柯維奇報以噓聲，批評他「扮傷落跑」。小威廉絲(Serena Williams)也常常這樣，但她是美國人無所謂，喬柯維奇因為來自塞爾維亞，形象較差而比較容易被西方球迷針對。

(中時新聞網)