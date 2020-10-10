不要將孩子塞給陌生人照顧！臉書粉專「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」分享，昨帶女兒逛好市多，讀繪本時一名6歲女童湊上來看，爸媽見她不願離開便將女童「單獨留下」自己去逛街。超危險的行為，讓原PO崩潰喊話，要留下孩子先離開，必須注意孩子是否安全，若不幸遇見戀童癖的話，他只會覺得你的孩子越小越好！

臉書粉專「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」昨發文分享，帶著六歲女兒去好市多購物，一如往常在書籍區閱讀繪本，竟突然被塞了一個六歲小孩照顧，而且沒有任何一位家人留在孩子身邊，就跑去逛街了。

原PO詳述事件發生的經過，他與女童的家長完全不認識。當時和女兒讀繪本，一名6歲女童也湊上來一起看，孩子的雙親呼喊幾次，發現孩子不願意一起離開，便喊了聲「我們先去逛哦，你留在這邊看書，等一下來叫你就要走喔！」便就離開去逛街。

原以為女童會跟著一起離開，結果家長已先走，速度快到原PO來不及跟對方確認。念完兩本書，女童家長仍沒回來，只好向孩子訊問家長的手機，但撥打出去都沒人接，讓她很崩潰，當下很想直接去服務台廣播家長領回孩子，但女兒卻希望她能一起等。

原PO透露，當時她有詢問那位女童，是否能獨自留在書籍區等待爸媽回來接她，但女童卻搖頭並跟著她在繪本區走來走去。後來女童的媽媽拿著試吃的食物回來，完全沒打招呼就是要餵食女童。

原PO忍不住說了一下那位媽媽：「其實我們剛才就要離開，也有打電話給你們，但你們一直沒接電話，我們只好在這裡等你們回來接小孩。治安真的沒有非常好，不要把小孩托給別人顧好嗎？」但卻得到「賣場太吵沒聽到手機」的回應。

原PO表示，其實他們可以丟下孩子離開，但應該要注意「孩子是否能安全？」家長離開孩子身邊半小時以上，若是遇見戀童性侵慣犯，孩子在被家長忽視的期間，恐怕已遭遇不幸！「性侵犯不分男女老幼」、「戀童癖覺得你的孩子越小越好」。

(中時新聞網)