樂天桃猿（Rakuten Monkeys）今（10）日繼續在桃園棒球場迎戰富邦悍將，樂天推出王溢正先發，富邦則由洋投邦威掛帥。王溢正是聯盟目前唯一10勝的本土投手，且中信兄弟拿下全年勝率第一的魔術數字只剩2，今天如果桃猿輸球，中信贏統一獅，數字就會歸零，因此這場比賽桃猿非贏不可。

王溢正本季出賽20場，其中19場先發，戰績10勝5敗，雖然自責分率是偏高的5.21，但最近連續兩場比賽繳出優質先發。在「全猿主場」加持下戰績4勝2敗，惟自責分率是偏高的6.10，就看能否維持最近的好手感。

今年王溢正對富邦戰績1勝1敗，對戰自責分率是4.50，對富邦打線仍具壓制力，對戰被打擊率為2成94；對右打是2成88；對左打則是偏高的3成33，尤其高國輝本季對他轟出3發全壘打，是威脅最大的打者。

邦威戰績3勝3敗，自責分率是夠水準的2.84，上一戰對中信兄弟繳出7.1局、失1分的優質先發內容，也是他中職生涯首度投滿7局，近況還不錯。

邦威今年和樂天僅有1場交手紀錄，投5局失1分奪得勝投。他對樂天的被打擊率為2成22，碰上右打僅1成82，對左打則是2成86，對戰次數少，數據僅供參考。

(中時 )