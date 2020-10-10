美國國務卿蓬佩奧9日接受美國媒體採訪時表示，川普政府已組建了由美、印、日、澳四個民主國家組成的對抗中共威脅的聯盟。他希望這個模式能夠機構化。在美陸兩國是否會因台灣而爆發戰爭的問題上，蓬佩奧說，台灣問題是美國與大陸的一個「衝突點」，但美國希望和平，不想因此而與大陸爆發衝突。

美國之音報導，蓬佩奧9日在接受休·休伊特節目（the Hugh Hewitt Show)的採訪時重點談到了中國大陸，包括由四個民主國家組成的四方會談是否是針對大陸的「小北約」、台灣問題以及梵蒂岡與中國大陸續簽任命主教的協議。

在台灣問題上，主持人休伊特說，英國《金融時報》這個星期討論了美陸兩國是否會因台灣而走向戰爭的問題。該報記者提到，一些美國國會議員、軍事專家和一些對北京的鷹派人士呼籲華盛頓對台灣的防務做出更明確的承諾。他問蓬佩奧對此有何評論？

蓬佩奧回答，川普政府一直在不懈努力，以確保華府與北京之間就台灣問題達成的諒解能夠得到落實，包括履行《與台灣關係法》以及已經存在了相當一段時間的一系列諒解。

他說：「我們確保履行這些承諾，無論是與這些協議相一致的向台灣出售武器，還是我們的軍隊願意確保台灣及其周邊的航行自由。這些是美國應該承擔和正在承擔的義務。」

在美陸關係不斷惡化之際，華盛頓大幅度提升與台灣的關係引起了北京的強烈不滿。北京通過舉行軍事演習以及派遣軍機飛越台海中線等舉動引發了台海關係的緊張以及美陸兩國因台灣而爆發戰爭的擔憂。

蓬佩奧在採訪中承認，台灣問題是一個「衝突點」。「我們認識到，這是與中國共產黨的一個衝突點。我們不想這樣。我們想要和平。但我們將確保履行我們對台灣的所有義務。」

(中時 )