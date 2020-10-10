瑞岡里瑞信街鋪路

被罷免的前高雄市長韓國瑜，在任期間將「路平燈亮水溝通」當作重要政績，新政府上任後，「路平」也成為「韓粉」關注焦點。前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中表示，前鎮崗山仔地區瑞信街的路面長期不善，自己接獲陳情後積極爭取，總算把路面變平整；更拍影片宣示：「路到底變得有多平？讓致中跳給你看！」

陳致中昨日（9）在臉書發文，寫道：「前鎮崗山仔地區瑞信街的路面，長期坑坑疤疤，爛糊糊，下雨還會積水，不只讓居民非常不方便。里內的大人小孩走在路上，更充滿危機！在地的瑞崗里洪金山里長，為里民安全跟致中陳情，希望能夠讓瑞信街的路面變平整，大人小孩出門開心也放心。」

陳致中強調：「致中會勘後積極爭取，加速將瑞信街破爛路面刨除重鋪，感謝里長的堅持請命、以及市府工程單位協助，才能讓瑞信街的路面變得又平、又好走。

路到底變得有多平？讓致中跳給你看！」更在文中特別標註「致中做事中」、「路有多平致中跳給你看」、「路這樣鋪才叫平」、「登登登登登登登」作為關鍵字。

文章一出，獲得超過200人按讚。網友紛紛留言：「認真的議員最帥了，您的前途無量」、「真正認真有在做事的致中議員，真的很欣賞你的有效率，讚啦」、「用心的好議員」、「致中議員，最認真」、「整修過的路，走起來安全，舒適，用心讓你放心，謝謝致中議員，辛苦了，總是以百姓安全，爭取權益為優先，加油！麻煩致中議員來把關，大家感謝你」。

(中時新聞網)