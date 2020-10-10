桃園國慶升旗 新興高中競技啦啦展現活力
桃園市慶祝雙十國慶，10日8時在市府前廣場舉辦升旗典禮。(蔡依珍攝)
桃園市慶祝雙十國慶，10日8時在市府前廣場舉辦升旗典禮。(蔡依珍攝)
桃園市慶祝雙十國慶，10日8時在市府前廣場舉辦升旗典禮。(蔡依珍攝)
桃園市慶祝雙十國慶，10日8時在市府前廣場舉辦升旗典禮。(蔡依珍攝)
桃園市慶祝雙十國慶，10日8時在市府前廣場舉辦升旗典禮。(蔡依珍攝)
桃園市慶祝雙十國慶，10日8時在市府前廣場舉辦升旗典禮。(蔡依珍攝)
桃園國慶升旗，市長鄭文燦戴口罩唱國歌盼疫情快退散。(蔡依珍攝)
桃園國慶升旗，市長鄭文燦戴口罩唱國歌盼疫情快退散。(蔡依珍攝)
歌手林佳音和新興高中合唱團領唱，帶領大家高唱國歌。(蔡依珍攝)
歌手林佳音和新興高中合唱團領唱，帶領大家高唱國歌。(蔡依珍攝)
新興高中儀隊領旗進場。(蔡依珍攝)
新興高中儀隊領旗進場。(蔡依珍攝)
新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)
新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)
新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)
新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)
新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)
新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)
新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)
新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)
新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)
新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)
新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)
新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)
新興高中樂儀隊整齊劃一。(蔡依珍攝)
新興高中樂儀隊整齊劃一。(蔡依珍攝)
新興高中樂儀隊整齊劃一。(蔡依珍攝)
新興高中樂儀隊整齊劃一。(蔡依珍攝)
鄭文燦全程拿國旗，致詞結尾祝賀：「中華民國台灣生日快樂！」。(蔡依珍攝)
鄭文燦全程拿國旗，致詞結尾祝賀：「中華民國台灣生日快樂！」。(蔡依珍攝)

桃園市慶祝雙十國慶，10日8時在市府前廣場舉辦升旗典禮，在新興高中樂儀隊、啦啦隊表演，和合唱團領唱國歌下，展現桃園活力，桃園市長鄭文燦表示，今年是難忘的一年，在疫情衝擊下戴著口罩參加升旗典禮，但台灣人也展現韌性、讓世界看見台灣，讚台灣人很幸福，希望疫情趕快退散，高喊：「中華民國台灣生日快樂！」

桃園2018年選舉年時，舉辦升格後首次國慶升旗典禮，孰料發生藻礁抗議事件、引爆全武行，去年市府以國慶晚會移師桃園為由，停辦升旗典禮，今年再度舉辦，吸引1500位市民參與，有婆媽提早2小時、6點多就來「卡位」，笑說雖然沒有國慶小禮，也要來祝國家生日快樂，「百歲人瑞」、新興高中創辦人魏照金也受邀參加。

典禮由新興高中樂儀隊揭開序幕，整齊劃一拋槍動作獲得滿堂喝采，啦啦隊則展現動感活力，尤其競技啦啦拋飛動作，驚呼聲不斷，緊接著由歌手林佳音和新興高中合唱團領唱，帶領大家高唱國歌，市長鄭文燦也戴著口罩全程跟唱。

「今年是難忘的一年，但也展現中華民國台灣韌性！」鄭文燦說，在疫情挑戰下，大家戴著口罩參加升旗典禮，台灣在疫情期間寫下全球防疫典範，讓世界看見台灣，讓台灣成為光榮符號，也讓許多國家更重視台灣存在的價值，讚當台灣人很幸福，他也提到桃園站在防疫第一線，扮演著不可獲缺的關鍵角色，從國境、醫院到社區，守護好國家第一線，疫後經濟台灣展現韌性、桃園也展現活力。

鄭文燦表示，疫後各項工作沒有停下腳步，桃園人口突破226萬人，全台成長度第一名，桃園努力往前衝，桃園航空城計畫即將在11月9日正式公告區段徵收，進入實質建設階段，有助機場運量提高，也讓航空城成為桃園、中壢外的第三個都心，奠定未來競爭力的基礎；亞洲矽谷計畫推出許多科技事業計畫，其中桃園會展中心將於10月24日正式開工，以會議、展覽帶動產業交流；前瞻軌道建設，桃園的三心六線也都在期程上，鐵路地下化攸關桃園百年建設努力改變城鄉風貌，綠線捷運進度超前都讓大家看到捷運從夢想到落實，三鶯到八德、綠線到中壢都完成可行性報告、進行綜合規畫核定階段，桃員進入捷運建設時代，大小建設軟硬體城鄉，桃園都變得不一樣。

鄭文燦也提到，桃園在國慶連假舉辦多樣貌的活動，展現桃園多元、包容和進步特質，像是20周年的眷村文化節，馬祖新村打造兒美教育基地、823炮戰紀念館正式營運；客家音樂節則展現傳統到現在、山歌到流行歌曲，客家歌的重要靈魂；桃園電影節也正展開，桃園是年輕人聚落，影城一個個建立，到達前所未有熱度；市府也改造慈湖園區，每晚都有水舞光雕，一個個活動都展現台灣獨特的一面，強調多元文化和國家是一體，豐富內涵讓中華民國能夠展現團結包容、彼此認同的一面，表露台灣價值。

鄭文燦期盼國家跟桃園都更好，希望疫情退散、全民平安，台灣成為全世界認同支持的防疫典範、振興模範，桃園每一項工作更好更快符合市民期待，笑說中華民國台灣國慶，大家心裡都充滿歡樂喜悅，呼籲大家珍惜美好國慶假期、和親友相聚，祝福國運昌隆、民主永續發展。

(中時 )

#桃園 #台灣 #國慶 #鄭文燦 #疫情