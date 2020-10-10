桃園國慶升旗 新興高中競技啦啦展現活力

桃園市慶祝雙十國慶，10日8時在市府前廣場舉辦升旗典禮。(蔡依珍攝)

桃園市慶祝雙十國慶，10日8時在市府前廣場舉辦升旗典禮。(蔡依珍攝)

桃園市慶祝雙十國慶，10日8時在市府前廣場舉辦升旗典禮。(蔡依珍攝)

桃園國慶升旗，市長鄭文燦戴口罩唱國歌盼疫情快退散。(蔡依珍攝)

歌手林佳音和新興高中合唱團領唱，帶領大家高唱國歌。(蔡依珍攝)

新興高中儀隊領旗進場。(蔡依珍攝)

新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)

新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)

新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)

新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)

新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)

新興高中啦啦隊展現動感活力。(蔡依珍攝)

新興高中樂儀隊整齊劃一。(蔡依珍攝)

新興高中樂儀隊整齊劃一。(蔡依珍攝)

鄭文燦全程拿國旗，致詞結尾祝賀：「中華民國台灣生日快樂！」。(蔡依珍攝)

桃園市慶祝雙十國慶，10日8時在市府前廣場舉辦升旗典禮，在新興高中樂儀隊、啦啦隊表演，和合唱團領唱國歌下，展現桃園活力，桃園市長鄭文燦表示，今年是難忘的一年，在疫情衝擊下戴著口罩參加升旗典禮，但台灣人也展現韌性、讓世界看見台灣，讚台灣人很幸福，希望疫情趕快退散，高喊：「中華民國台灣生日快樂！」

桃園2018年選舉年時，舉辦升格後首次國慶升旗典禮，孰料發生藻礁抗議事件、引爆全武行，去年市府以國慶晚會移師桃園為由，停辦升旗典禮，今年再度舉辦，吸引1500位市民參與，有婆媽提早2小時、6點多就來「卡位」，笑說雖然沒有國慶小禮，也要來祝國家生日快樂，「百歲人瑞」、新興高中創辦人魏照金也受邀參加。

典禮由新興高中樂儀隊揭開序幕，整齊劃一拋槍動作獲得滿堂喝采，啦啦隊則展現動感活力，尤其競技啦啦拋飛動作，驚呼聲不斷，緊接著由歌手林佳音和新興高中合唱團領唱，帶領大家高唱國歌，市長鄭文燦也戴著口罩全程跟唱。

「今年是難忘的一年，但也展現中華民國台灣韌性！」鄭文燦說，在疫情挑戰下，大家戴著口罩參加升旗典禮，台灣在疫情期間寫下全球防疫典範，讓世界看見台灣，讓台灣成為光榮符號，也讓許多國家更重視台灣存在的價值，讚當台灣人很幸福，他也提到桃園站在防疫第一線，扮演著不可獲缺的關鍵角色，從國境、醫院到社區，守護好國家第一線，疫後經濟台灣展現韌性、桃園也展現活力。

鄭文燦表示，疫後各項工作沒有停下腳步，桃園人口突破226萬人，全台成長度第一名，桃園努力往前衝，桃園航空城計畫即將在11月9日正式公告區段徵收，進入實質建設階段，有助機場運量提高，也讓航空城成為桃園、中壢外的第三個都心，奠定未來競爭力的基礎；亞洲矽谷計畫推出許多科技事業計畫，其中桃園會展中心將於10月24日正式開工，以會議、展覽帶動產業交流；前瞻軌道建設，桃園的三心六線也都在期程上，鐵路地下化攸關桃園百年建設努力改變城鄉風貌，綠線捷運進度超前都讓大家看到捷運從夢想到落實，三鶯到八德、綠線到中壢都完成可行性報告、進行綜合規畫核定階段，桃員進入捷運建設時代，大小建設軟硬體城鄉，桃園都變得不一樣。

鄭文燦也提到，桃園在國慶連假舉辦多樣貌的活動，展現桃園多元、包容和進步特質，像是20周年的眷村文化節，馬祖新村打造兒美教育基地、823炮戰紀念館正式營運；客家音樂節則展現傳統到現在、山歌到流行歌曲，客家歌的重要靈魂；桃園電影節也正展開，桃園是年輕人聚落，影城一個個建立，到達前所未有熱度；市府也改造慈湖園區，每晚都有水舞光雕，一個個活動都展現台灣獨特的一面，強調多元文化和國家是一體，豐富內涵讓中華民國能夠展現團結包容、彼此認同的一面，表露台灣價值。

鄭文燦期盼國家跟桃園都更好，希望疫情退散、全民平安，台灣成為全世界認同支持的防疫典範、振興模範，桃園每一項工作更好更快符合市民期待，笑說中華民國台灣國慶，大家心裡都充滿歡樂喜悅，呼籲大家珍惜美好國慶假期、和親友相聚，祝福國運昌隆、民主永續發展。

(中時 )