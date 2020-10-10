湖人前鋒安東尼戴維斯賞給熱火前鋒吉米巴特勒一記麻辣鍋。(美聯社)

(11：41更新)這次黑曼巴球衣也沒辦法幫助湖人贏球了！靠著吉米巴特勒拿下35分、12籃板及11助攻的季後賽生涯第2次大三元，其中包含最後16.8秒的關鍵兩罰俱中，幫助熱火111比108險勝湖人，驚險保住奪冠生機，目前熱火仍以2勝3敗落後，總冠軍賽G6將於12日進行。

比賽才打不到5分鐘，霍華就跟吉米巴特勒爆發拉扯衝突，兩人更面對面嗆聲，徹底點燃雙方火氣，就在比賽陷入拉鋸僵局時，安東尼戴維斯卻在此節還剩1分鐘扭傷右腳踝退場，讓湖人全隊相當緊張，打完首節，湖人24比25落後。

熱火次節一開始就打11比3，擴大領先到9分，甚至領先到11分之多，幸好安東尼戴維斯上半場還剩8分半鐘重新上場，也帶動詹姆斯開啟「全力詹」模式，單節進帳15分，幫助湖人追上，打完上半場，湖人仍以56比60落後熱火。

儘管吉米巴特勒第3節被霍華猛力揮到頭部倒地，卻不影響他的全能發揮，一度帶領熱火78比70領先，可是湖人也靠詹姆斯三分球，打出7比0小高潮回應，可是熱火回以兩次誇張的「四分打」，打完前3節，熱火仍以88比82領先。

吉米巴特勒末節一開始就抓到防守籃板，完成季後賽生涯第2次大三元，也幫熱火重新領先到11分，可是湖人也靠詹姆斯、丹尼格林、波普等人接連投進三分球，打出誇張15比3猛攻，反以97比96超前，熱火只能趕緊喊出暫停止血。

雙方隨後互有領先，安東尼戴維斯最後21.8秒補籃命中，幫助湖人108比107超前，可是巴特勒最後16.8秒切入製造犯規兩罰俱中，熱火搶回領先，湖人最後一波攻擊交給丹尼格林三分出手沒進，赫羅最後1.6秒兩罰俱中，幫助熱火穩住勝局。

熱火除了吉米巴特勒季後賽生涯第2次大三元，鄧肯羅賓生也投進7顆三分球，貢獻26分，納恩14分；湖人以詹姆斯40分、13籃板及7助攻表現最佳，安東尼戴維斯雖拿28分、12籃板，卻在最後關頭又扭到腳踝，目前傷勢狀態令人擔憂。

(中時 )